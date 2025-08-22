Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Mariatxi koitaduak

Austrolopitekusaren erresuma aldarrikatzen jarraitzen dugu, naturaren haserrealdiari begietara begiratu gabe

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Ostirala, 22 abuztua 2025, 02:00

Festarik festa entzuten da kanta. Arrakastaren ereserkia dirudi. Han eta hemen, erritu propioari eusten dio gainera. Ezin dela nolanahi abestu, alegia. Horrela egin behar da: burua altxatu (oilarren antzera), mariatxi aurpegia jarri, edalontzia ere gora eraman eta ahots ahalik eta zakarrena atera, azken esaldirako batik bat, 'in crescendo' hunkigarri bati amaiera emateko. Orduan dator goiburua: «...Baina erregea izaten jarraitzen dut!», dio gaztelaniaz balizko esaldi askatzaileak. Aldapeko sagarraren adarraren puntaren puntan dagoen txoria baino harroago oihukatu ohi du parranderoak, munduaren gailurretik, «xiruliruli» inozo bat botako balu bezala. Halaber, aurreko baieztapenak ere ez dira txantxetakoak gero: «Diruarekin edo dirurik gabe, nahi dudana egiten dut beti eta nire hitza legea da...». Hori esan eta lasai arraio geratzen da arima iraultzaileko txoriburu koitadua.

Ez dakit handikeriarekin bat etorriko diren Leon aldera txikizioaren aurka borrokatzera joandako euskal suhiltzaileak. Naturaren haserrealdiari begietara begiratu diote, euren txikitasun handitik. Tokitan geratzen da han erregetza! Urrutiratu dira txori kantuak, ez baitute nondik aritu.

Era berean, Alegia, Amezketa, Ataun eta Ikaztegieta inguruan, bi hilabeteren ondoren uholdeen arrastoa ez da erabat desagertu, eta 'dana' hitzak oraindik ere hotzikara eragiten du Mediterraneoan barrena. Haatik, zenbaitek austrolopitekusaren erresuma goraipatzen du oraindik ere. Xenpelarren honako bertsoa datorkit burura: «Itsasoak su, eguzkia ilun, ilargia odolak hartu/lurrak ikara eta gainera erriyo danak agortu/munduko gauza baliotsuak erre eta ikatz bihurtu.../pekatariak umil gaitezen bada zerekin beldurtu». Ez du ematen, Juan Frantzisko, ez du ematen. Ondo ekarriak dira zuk idatzitako beste hainbat maisu lan, hala nola «bajatu gera graduan/lehengo egunak goguan» edota «miseriaren adarrak/dauzkat hitz egin beharrak».

Itzulera operazio luzea dator orain sarraskia jasan duten guneetan. Astiro joango da han denbora, idi gorrien gurdi hori. Erlojuetako orratzak uneka herdoiltzen diren bitartean, orkestra bateratu solemnea izan gaitezke, ala mariatxi taldea. Nago bigarren aukeraren alde egiten jarraituko dugula, hasi erakundeetako zeru goietatik eta buka oholtzapeko dantza giroan. Barne sua asetzen dugun bitartean, hor konpon besteari.

Eguraldi iragarpenen menpeko bizi garen egunotan, arreta eman dit esamolde batek: tenperaturak ez dakit zenbat gradutan «errendituko» direla aipatzeak, hain zuzen ere. Gu ere errendituko bagina...

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fenómeno veraniego que se repite en los bares de San Sebastián para lamento de algunos donostiarras: «Ya no es lo que era»
  2. 2 Judith Jáuregui: «Estaba embarazada de nueve meses y no lo descubrieron»
  3. 3

    Más de 200 usuarios denuncian robos, atracos y falta de mantenimiento en el parking de La Concha
  4. 4 El acertante del Euromillones que ha ganado 250 millones no tendrá que pagar impuestos pese a ser el premio récord
  5. 5

    «El método de marcaje de domicilios se ha extendido a todo tipo de delincuentes»
  6. 6

    Los robos con fuerza en viviendas crecen un 40% en verano en Gipuzkoa respecto al resto del año
  7. 7

    Sadiq sigue insistiendo en que prefiere volver al Valencia pese al interés del Girona
  8. 8 Detenido tras prender fuego a un bar por no ponerle mayonesa en el bocadillo
  9. 9 Desde Mali hasta Gipuzkoa en busca de una oportunidad
  10. 10

    Jon Pacheco, cerca del Deportivo Alavés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mariatxi koitaduak