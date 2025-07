Lo que no sabemos

Comenta Compartir

Según Hemingway, todo relato debe reflejar tan solo una pequeña parte de la historia, lo demás, permanece sumergido como un iceberg sobre la superficie para ... que el lector inteligente participe activamente. Esta teoría literaria podría muy bien aplicarse a la información que un gobierno concede a sus ciudadanos. Los políticos saben que las sobreexplicaciones pueden arruinar una historia, más cuando se trata de una ficción y así nuestro presidente, se subió al estrado para decirnos que todo iba bien y que su gobierno era escuchado en Europa como un preciado oráculo. Lo cierto es que España junto a Italia consiguió las cifras más altas de fondos europeos para la recuperación tras la pandemia, fondos que no son un cheque en blanco y cuyo desembolso no se puede solicitar más allá del 31 de agosto de 2026. No voy a aburrir a mis lectores con cifras, ustedes estarán bajo la sombrilla, en la hamaca, sentados en una piedra del río con los pies metidos en el agua, tumbados en la cama con la ventana abierta esperando el fresco de la noche.

Sin embargo, es preciso que sepan que bajo del iceberg hay una masa de millones de euros no utilizada que serviría, por ejemplo, para construir viviendas sociales, o digitalizar el dinosaurio que supone el departamento de Justicia. Si nuestros políticos se concentraran en trabajar para este país, sería un sueño, pero lo cierto es que hay muchas leyes sin aprobar, muchos caminos bloqueados y sin acceso a los créditos porque sus señorías están ocupados en sus propios menesteres, véase, desacreditarse, ocultarnos información y repartirse ese, al parecer, suculento poder.

