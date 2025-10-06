Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La flotilla

Elena Moreno Scheredre

Lunes, 6 de octubre 2025, 06:32

El mes pasado, mientras pasaba unos días en la isla de Menorca, llegó al puerto de Mahón, procedente de Barcelona, 'la flotilla'. Llevaban en los ... mástiles banderas palestinas y sus perfiles me recordaron a aquellos tiempos en que decíamos que no creíamos en los peces de colores, pero les comprábamos peceras. Una mezcla de bohemios, hijos díscolos, políticos de las cuatro esquinas de la izquierda y líderes inciertos se habían hecho a la mar sin saber, en su mayoría, de qué iba la navegación, pero determinados por la indignidad y la compasión hacia el pueblo palestino. Sentí, desde mi escepticismo, una mezcla de solidaridad, empatía, y por qué no decirlo, compasión, y recorrí el puerto acompañándolos para que supieran que, aun envuelta en dudas, estábamos allí.

