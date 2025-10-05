Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Estallido de ira en Marruecos

Editorial DV

Editorial DV

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:42

Comenta

El estallido de ira que protagoniza la juventud en Marruecos es una rebelión contra la precariedad de los servicios públicos y, a la vez, una ... señal de alarma por su capacidad de arrastrar a otros países del Magreb. El movimiento, propulsado a través de la red Discord –habitual para los juegos–, reúne toda la fuerza necesaria para presionar al Gobierno alauita, que se ha visto forzado al diálogo aunque sin contenidos concretos que frenen la ola de rabia. Los jóvenes de 15 a 29 años representan una cuarta parte de toda la población marroquí y sostienen su indignación en el declive de la sanidad, la educación y el mercado laboral, mientras se concentra el gasto en la organización del Mundial de Fútbol de 2030. Un evento que proyectará la imagen de Marruecos, pero que ha terminado por encender las protestas. El régimen de Mohamed VI se ve incapaz de reducir la tasa de analfabetismo (26%), la corrupción y un paro que afecta a la mitad de los jóvenes pese al impulso del turismo y la automoción. Las revueltas, saldadas con tres muertos y cientos de detenidos, amenazan con desestabilizar un país clave por su cercanía a España y sus relaciones sobre economía y control migratorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El radar que limita la velocidad a 60 km/h escondido en un túnel de Gipuzkoa
  2. 2

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  3. 3

    El Gobierno Vasco asume ahora que el límite de precios no afecta a alquileres vigentes de grandes tenedores
  4. 4

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  5. 5

    Sacrifican los primeros 80 atunes en la granja de engorde de Getaria
  6. 6 Guía de emergencia ante el principio del fin de Windows 10
  7. 7

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  8. 8

    El frente de lluvias abandona Gipuzkoa y esta tarde vuelve el sol
  9. 9 Ion Mikel, veinte años al mando de los fogones del Hotel Londres de San Sebastián: «Más que un equipo, somos una familia»
  10. 10 Dos detenidos en Irun tras asaltar a un hombre en una gasolinera y allanar una vivienda después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Estallido de ira en Marruecos