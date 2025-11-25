Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Abrir nuevos mercados

Editorial DV

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

El informe de Orkestra sobre la competividad de la empresa vasca plantea la necesidad de abrirse a nuevos mercados. Los vuelcos en la geopolítica internacional, ... los vaivenes arancelarios y las vulnerabilidades de nuestro tejido industrial aconsejan explorar estos nichos de negocio, tanto en Asia, como en Latinoamérica o en Estados Unidos. Y preconiza atraer capital extranjero con determinadas condiciones para afianzar un escenario de arraigo empresarial con el País Vasco. El documento recoge un diagnóstico con las fortalezas y debilidades en un contexto global cada vez más complejo. Orkestra deja claro que, pese a tener sectores estratégicos de notable solidez –como son la automoción, la energía o la maquinaria avanzada–, la economía global de alrededor exige más ambición y una mayor capacidad de adaptación y de flexibilidad. Un reto prioritario pasa por evitar la fuga de talento propio y atraer el externo. Los elevados costes de producción y la presión de países emergentes obligan a reinventar las estrategias empresariales. La innovación, la sostenibilidad y la digitalización no son ya opciones, son verdaderas exigencias para mantenerse a la vanguardia y ganar el futuro.

