Donostia y el turismo sin calor

El tirón del turismo que huye del calor sitúa a Donostia líder en ingresos hoteleros en verano. La capital guipuzcoana se coloca de esta manera ... por delante de Ibiza, a pesar de una bajada en la llegada de viajeros. Así se desprende del último informe de Exceltur, que coloca a San Sebastián como el destino con mayores ingresos por habitación disponible del Estado, rozando los 210 euros. Es decir, llegan menos viajeros a la ciudad, pero sus estancias son más caras. Una situación que tiene que ver con las altas temperaturas y las olas de calor registradas estos meses en gran parte de la península y que han hecho que el turismo se haya extendido por zonas de clima más fresco y agradable. Y un reflejo claro de los efectos del cambio climático que ha convertido a España en el país europeo que pagará la factura más alta por el clima extremo de este verano. En cualquier caso, más allá de los factores climatológicos, el informe de Exceltur, valora la «fantástica gestión del turismo» que se lleva a cabo en una ciudad que «cuenta con un atractivo enorme de recursos culturales, paisajísticos, gastronómicos...», factores que mantienen a Donostia como uno de los principales destinos vacacionales del Estado.

