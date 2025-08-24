Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Josemari Alemán Amundarain

Trump, Ucrania y la ilusión europea

A día de hoy es muy especulativo hablar de una cita a dos o a tres, la negociación sigue mucho más verde de lo que el presidente de EE UU quisiera

Carlos Larrínaga

Historiador y politólogo. Catedrático de Universidad

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:01

El pasado 18 de agosto tuvo lugar en la Casa Blanca una reunión considerada importante con vistas a la resolución del conflicto en Ucrania. Zelenski, ... a diferencia de su anterior visita del 28 de febrero, esta vez estuvo acompañado por la presidenta de la Comisión Europea, el secretario general de la OTAN y varios líderes europeos. Recelosos de la cumbre entre Trump y Putin en Alaska unos días antes, la idea era no dejar solo al presidente ucraniano y exponer sus puntos de vista ante un multimillonario fascinado por el dirigente ruso. En definitiva, veían una oportunidad, o una ilusión, para poder influir en un proceso de paz en el que, hasta la fecha, los europeos poco han pintado. Ahora está por ver si dicha ilusión de materializa en verdadera influencia en Trump o éste, como tantas veces, volverá a actuar por su cuenta, sin tener en consideración a sus aliados tradicionales. Tal como es el personaje, todo es posible y de ahí que los asistentes no se fiaran en absoluto de él y de lo que pudiera conversar con Zelenski, a quien, por cierto, ya le planteó la controvertida cuestión de las cesiones territoriales.

