Comenta Compartir

La RAE ha aceptado el término 'covidiota' para definir a aquellos que no creen en la pandemia y, por lo tanto, incumplen las medidas sanitarias. ... Una puntualización. La Real Academia Española no lo incluye aún en su diccionario oficial sino en el 'Diccionario histórico', donde reúne las tendencias de la lengua. El antónimo sería 'covidiano', es decir, quien sí sigue las normas y no cuestiona la existencia de la enfermedad. Por lógica, los 'covidianos' superan a los 'covidiotas'. En caso contrario, apaga y vámonos, humanidad. Pero ha sido necesario acuñar una palabra para distinguirlos de la caterva de locos y mentirosos que ya pululaban por internet.

Padezcan la tontuna que sea, los 'covidiotas' siempre encuentran un espacio en las redes sociales. No importa si son locos peligrosos o imposibles de convencer con lógica. Suscitan una polémica que se traduce en visitas para estas plataformas. Ahí va una idea sencilla. Seamos 'covidianos', es decir, inteligentes. Ignoremos a quienes solo deliran en las redes. Ya lo dijo Darwin: «el que calla no siempre otorga, a veces no quiere discutir con idiotas».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión