Más técnicos

Beatriz Alonso-Sañudo

Donostia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 06:21

El desempleo juvenil en Euskadi es inferior a la media estatal, en parte gracias al impulso de la Formación Profesional. La industria vasca ha sido un pilar de desarrollo, estabilidad y empleo. Sin embargo, actualmente se enfrenta a la falta de perfiles técnicos cualificados. Cientos de jóvenes vascos optan por itinerarios académicos que no conectan con las necesidades reales del mercado, pero las empresas se ven obligadas a rechazar proyectos o a externalizar procesos por falta de personal preparado. El Gobierno Vasco ha puesto en marcha la Estrategia FP 2030 en un intento por reforzar la FP y fortalecer las habilidades de los jóvenes. Aunque la percepción está cambiando, seguimos estigmatizando la FP. La mayoría de los padres intentamos que nuestros hijos obtengan un grado universitario. Es necesario que nos adaptemos, que no les cortemos las alas, que les impulsemos a seguir sus sueños cuando nos dicen «me encantan los trenes». Debemos correr a mirar qué ingenierías pueden cursar y qué puede ofrecerles la FP.

