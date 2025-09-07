Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fotolia

Capitalismo patriótico y fondos soberanos

Ane Alkorta

Abogada y socia de Norgestión

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:05

El tablero mundial ha cambiado y con él el papel de los gobiernos en la economía. La geopolítica, con guerras abiertas, tensiones comerciales y bloques ... enfrentados; las disrupciones en las cadenas de suministro, que han traído escasez, inflación y una dependencia exterior cada vez más evidente; y la carrera tecnológica, que aviva la rivalidad entre potencias y obliga a proteger sectores estratégicos, han empujado a los Estados a dejar atrás la ortodoxia liberal para abrazar un intervencionismo activo, que encuentra su justificación en la magnitud de los desafíos. Este nuevo paradigma, con una fortuna ciertamente discutible, se empieza a definir como el nuevo «capitalismo patriótico», no tanto como una ideología sino más como una caja de herramientas con la que colaborar con el sector privado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aumento de viajeros satura la estación de buses de Donostia a los 10 años de su apertura
  2. 2

    ZETAK o cuando los mitos vascos bajaron a la arena
  3. 3

    70 presos y dos sanitarias denuncian falta de salubridad y espacio en la cárcel de Donostia
  4. 4

    Un año para el nuevo Topo, cuatro para el TAV y cinco para el intercambiador de Riberas
  5. 5

    Un vecino de Eibar pierde 40.000 euros en dos meses engañado con la estafa del amor
  6. 6

    Hamarratz, la nueva aventura zumaiarra de Anne Agirre
  7. 7 El propietario del Israel Premier Tech califica a Euskadi como «bastión de separatistas y activistas de extrema izquierda»
  8. 8

    A prisión un hombre por violar a su expareja a plena luz del día en un parque de Vitoria
  9. 9

    El aeropuerto de Bilbao elimina dos carriles en la zona de Llegadas para obligar a pagar por aparcar
  10. 10

    La cifra de guipuzcoanos que opera con criptomonedas se triplica en dos años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Capitalismo patriótico y fondos soberanos

Capitalismo patriótico y fondos soberanos