Otra ventana, pero la misma lluvia

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:01

El ejercicio del periodismo consiste en un equilibrio entre lo sencillo y lo complejo, pero últimamente se exige más de lo primero y menos de ... lo segundo. En algún momento hizo fortuna el principio de que «si uno dice que llueve y otro dice que no, tu trabajo como periodista es abrir la ventana y comprobarlo». El enunciado encierra toda la belleza del aforismo, lo que pasa es que cuando el periodista abra la ventana, le dirán que eso no es abrirla, sino entornarla; que ésa no, que abra la otra; que no la tenía que haber abierto ahora, sino hace un rato o –mejor aún–, dentro de un rato; y que por qué llama «lluvia» a lo que en realidad es sirimiri o aguacero o chubasco o tormenta de verano o borrasca o gota fría o dana.

