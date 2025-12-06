Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pasaia

TREBA Gurasoak presenta dos charlas dirigidas a padres

PASAIA.

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:43

El Ayuntamiento, en colaboración con la Diputación Foral de Gipuzkoa, continúa adelante con la iniciativa de TREBA Gurasoak. Dentro de ella, se han organizado dos sesiones en Pasaia a lo largo de este mes de diciembre.

El objetivo de estas dos sesiones es «trabajar la parentalidad y proporcionar herramientas de apoyo a la educación de los hijos e hijas». El acceso será gratuito, pero habrá que inscribirse previamente para poder asistir a ambas citas.

La primera de ellas lleva por título 'Normas y límites: cómo establecerlas de forma asertiva'. Tendrá lugar el día 11, a las 17.30 horas, en la sala polivalente del Kulturgune de Donibane. La inscripción para participar en la sesión deberá realizarse en la dirección de correo electrónico pasaia@gazteria.net antes del día 9.

La persona formadora de la sesión será la psicopedagoga Leire Cano. Los objetivos de la charla son «la forma de mantener un buen ambiente familiar; conocer la necesidad de tener normas y límites en la familia; ver los beneficios de poner las normas familiares de forma asertiva; y conocer las herramientas para poner las normas en la familia de forma asertiva, etc».

Bajo el título 'Salud mental y adolescentes', la segunda de estas sesiones se desarrollará el día 15, a las 17.30 horas, en la Tenencia de Alcaldía de Trintxerpe. Para participar en la sesión es necesario inscribirse en la dirección de correo electrónico pasaia@gazteria.net antes del 14 de diciembre.

La formadora Estibaliz Ansotegi tratará de responder a varias preguntas: ¿Cómo se sienten nuestros hijos? ¿Qué es la salud mental? ¿Qué nos preocupa de la salud mental? ¿Qué son los conflictos? ¿Qué importancia tiene la inteligencia emocional? ¿Cómo podemos ayudarles?

