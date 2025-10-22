Las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria llevan a cabo nuevas movilizaciones

Tras varios meses de negociación del nuevo convenio del Servicio de Ayuda a Domicilio de Pasaia, los sindicatos ELA y LAB denuncian que la empresa ... está retrasando este proceso. Así lo informan a través de un comunicado, en el que añaden que, al mismo tiempo, este servicio que ofrece el Ayuntamiento de Pasaia y «que debería ser público», al ser subcontratado a una empresa externa, hace que «las condiciones laborales y de vida de las trabajadoras se mantengan en la precariedad».

Por este motivo, solicitan al Ayuntamiento que, mientras se publifique el servicio, las condiciones laborales del personal que presta el servicio de ayuda a domicilio se equiparen a las condiciones laborales del personal del Consistorio.

«Y pedimos a la empresa, que ese dinero que el Ayuntamiento de Pasaia provee para la equiparación, lo recoja en nuestro convenio», subrayan en el mismo texto los dos sindicatos.

Para reivindicar todo ello, las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de Pasaia continúan de huelga. Además, dentro de las movilizaciones que tienen programadas, esta semana llevarán a cabo nuevas manifestaciones.

La primera tuvo lugar durante la mañana de ayer en Pasai Donibane. Tomó forma de protesta ruidosa que concluyó a las puertas del Palacio Arizabalo.

La siguiente protesta se anuncia para hoy, jueves, en Antxo. La manifestación se llevará a cabo, a partir de las 18.00 horas, por las calles del centro urbano de este distrito.

La tercera y última de estas movilizaciones se ha programado de cara a mañana, nuevamente, en Donibane. Dará comienzo a las 11.00 horas, tal y como han informado los sindicatos ELA y LAB.