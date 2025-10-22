Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria durante una de las movilizaciones.

Pasaia

Las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria llevan a cabo nuevas movilizaciones

Este jueves protagonizarán una manifestación por las calles de Antxo y mañana, por las de Donibane

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:09

Comenta

Tras varios meses de negociación del nuevo convenio del Servicio de Ayuda a Domicilio de Pasaia, los sindicatos ELA y LAB denuncian que la empresa ... está retrasando este proceso. Así lo informan a través de un comunicado, en el que añaden que, al mismo tiempo, este servicio que ofrece el Ayuntamiento de Pasaia y «que debería ser público», al ser subcontratado a una empresa externa, hace que «las condiciones laborales y de vida de las trabajadoras se mantengan en la precariedad».

