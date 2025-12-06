Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ré y Pazos en el euskaltegi.

Pasaia

Reforman las instalaciones del euskaltegi municipal

Elena Viñas

PASAIA.

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:43

Comenta

El Ayuntamiento ha llevado a cabo en las últimas semanas diferentes obras de mejora en el Euskaltegi municipal que se encuentra ubicado en Trintxerpe. Los objetivos principales de estas reformas son el aislamiento térmico y acústico del centro, y la mejora de la sostenibilidad y eficiencia de la instalación de calefacción.Por un lado, se ha modificado la carpintería exterior, incorporando perfilería con aislamiento térmico y acústico, y colocando nuevos acristalamientos dobles. Además, se ha renovado la instalación de calefacción tras la retirada de los antiguos calefactores. Para ello, también ha sido necesario realizar trabajos de albañilería. Esta nueva instalación supondrá una reducción económica de un tercio del consumo energético. Por otro lado, los pintores municipales han pintado todo el euskaltegi.

Los responsables políticos no ocultan su satisfacción por los trabajos realizados. «Garantizar la situación de los euskaltegis es una condición indispensable para dignificar los espacios de normalización del euskera. Los trabajos realizados para mejorar el euskaltegi municipal de Trintxerpe ofrecen al alumnado y profesorado un espacio más agradable, cómodo y adecuado, lo que incide directamente en el proceso de aprendizaje», afirma la concejala de Euskera y presidenta del euskaltegi, Laura Ré.

Por su parte, el concejal de Obras y Servicios y teniente alcalde de Trintxerpe, Iraitz Pazos, añade que «estas intervenciones son fundamentales para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de los edificios municipales».

«Con la nueva carpintería y la reforma del sistema de calefacción se reducirá sustancialmente el consumo energético, lo que tendrá un impacto positivo tanto desde el punto de vista económico como medioambiental», manifiesta Pazos.

Para estos trabajos, el Ayuntamiento ha invertido 115.000 euros (IVA no incluido).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una ola arrolla a un grupo de turistas en el Peine del Viento y hiere a una mujer
  2. 2 Estas son las cuatro marcas de chocolates navideños que desaconseja un nutricionista
  3. 3

    El temporal parte en dos el paseo de Ondarreta
  4. 4

    Donostia se convierte en la primera capital vasca en terminar la estación del TAV, que sigue sin fecha
  5. 5 Sorprendidos dos jóvenes con navajas y spráis cuando trataban de robar a turistas en San Sebastián
  6. 6 Forrest Gump, reclamo navideño
  7. 7 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  8. 8

    EHKS abre un nuevo ciclo para extender su modelo de izquierda rupturista al ámbito laboral
  9. 9 Actividades para todos los gustos en Baiona para celebrar la Navidad
  10. 10 Una trabajadora vasca recibirá 10.000 euros después de que su empresa la llamara «zumbada» en dos transferencias bancarias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Reforman las instalaciones del euskaltegi municipal

Reforman las instalaciones del euskaltegi municipal