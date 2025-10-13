Ponen en marcha un taller de cabezudos inspirado en la Gau Beltza

E. V. pasaia. Lunes, 13 de octubre 2025, 20:26 Comenta Compartir

La mesa de trabajo de Transmisión familiar del euskera del Consejo Asesor del Euskera de Pasaia Bokale ha decidido organizar un taller de cabezudos con la temática de la denominada Gau Beltza. De hecho, la Gau Beltza es una costumbre del País Vasco, «no la versión vasca de la fiesta de Halloween».

Así lo informan desde el Ayuntamiento a través de una nota de prensa. En ella, recuerdan que la víspera del Día de Todos los Santos y el Día de los Muertos había diferentes costumbres en el País Vasco. Se cuenta que vaciaban calabazas o nabos, se les daba forma de cara, se introducía una pequeña vela y se colocaban iluminando los bordes de las vías, asustando a los vecinos y mostrando el camino a las almas de los muertos.

Por lo tanto, el objetivo del taller que han organizado será que la población infantil (menores nacidos en torno a 2019, 2020 y 2021) realicen un cabezudo con la temática de la Gau Beltza, con la colaboración de sus madres y padres. Los talleres se desarrollarán en euskera, pero también podrán participar padres y madres que no entiendan euskera, puesto que se pondrán medios para garantizar la comprensión.

En tres distritos

El primero de estos talleres se anuncia para el próximo día 18 en el distrito de Antxo. Comenzará a las 10.30 horas, en las instalaciones de la Kultur Etxea.

Los dos siguientes se celebrarán el día 26. Habrá uno en Donibane, que se llevará a cabo, a partir de las 11.00 horas, en el Kulturgune. El último día para inscribirse será el 21 de octubre. El otro taller se organizará, a las 17.00 horas, en el Udal Aretoa. También en este caso el plazo para apuntarse se cerrará el 21 de octubre.

Cada uno de los menores inscritos necesitará la ayuda de una madre o un padre para realizar su cabezudo. Asimismo, quienes acompañen a los menores deberán realizar una inscripción por cada cabezudo en el enlace que encontrarán en la página web del Ayuntamiento de Pasaia (www.pasaia.eus).