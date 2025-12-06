Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El alumbrado navideño colocado en Euskadi Etorbidea de Trintxerpe. VIÑAS

Pasaia

Pasaia prende la Navidad en los cuatro distritos del municipio

El alumbrado navideño ambienta los espacios calificados por Laurak Bat como «estratégicos»

Elena Viñas

PASAIA.

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:43

Tal y como anunció el Ayuntamiento la víspera, el alumbrado navideño se encendió a media tarde del viernes para ambientar las principales calles de la localidad de cara a las fiestas que aguardan a la vuelta de la esquina. Los detalles luminosos se extienden ya por los cuatro distritos que se asoman a la bahía de Pasaia. De Trintxerpe a Donibane, pasando por Antxo y San Pedro.

Hay que recordar que las decoraciones ideadas a base de luz y motivos de diverso tipo se han colocado este año en sitios considerados como «estratégicos», para los socios de Laurak Bat, dentro del municipio.

De esta forma, la ciudadanía puede contemplar propuestas conocidas, como timones, nubes y figuras inspiradas en el Olentzero, con otros elementos nuevos que ha adquirido el Consistorio recientemente.

«El objetivo es seguir aumentando el número de luces en diferentes zonas y calles en los próximos años», asegura Mari Carmen Mogilnicki, presidenta de la asociación de comercio, hostelería y servicios de Pasaia, Laurak Bat.

Los distintos Parques, las plazas más concurridas y las arterias más destacadas de la población se dejan envolver por la magia y la ilusión de unas celebraciones con las que también se trata de animar a consumir en los comercios y establecimientos hosteleros que se reparten por el pueblo.

