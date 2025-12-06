El Gobierno, satisfecho ante la inminente declaración como zona tensionada

E. V. Pasaia. Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:43 Comenta Compartir

El Gobierno municipal valora de forma positiva la inminente declaración de Pasaia como zona tensionada. El diagnóstico realizado por el Ayuntamiento en los últimos meses y el Plan de Acción presentado permitirá a la localidad iniciar la implantación de medidas específicas en materia de vivienda, como la limitación de los precios de alquiler y la estabilización de los contratos.

El alcalde, Teo Alberro, su-braya la importancia que tiene el nombramiento: «La vivienda es un derecho, en ningún caso puede ser un lujo. En Pasaia, la presión es alta y muchos de nuestros ciudadanos no tienen forma de hacer frente a los precios. El diagnóstico nos ha demostrado que la situación es compleja, pero estamos convencidos de que esta designación nos dará herramientas sólidas para corregir los desequilibrios del mercado y estabilizar los alquileres. Esa es nuestra prioridad: que los pasaitarras puedan vivir y desarrollarse en Pasaia».

Iraitz Pazos, concejal del área de Vivienda, destaca el peso que tienen las políticas a favor de la vivienda que está desarrollando el Ayuntamiento. «Llevamos tiempo priorizando las políticas de vivienda, pero la declaración de zona tensionada supone un salto cualitativo. El plan de acción que hemos presentado es exhaustivo y el ayuntamiento está firmemente comprometido a reforzar el control de precios, las medidas contra la especulación y la protección jurídica de la ciudadanía», señala.