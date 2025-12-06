El Ayuntamiento realiza mejoras en el asfaltado del barrio de Andonaegi

La calle Urgull durante la intervención llevada a cabo en la calzada estos últimos días.

Elena Viñas Pasaia. Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:43 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Pasaia, a través del departamento municipal de Obras y Servicios, ha llevado a cabo en los últimos días diversas actuaciones de mejora y reparación del asfaltado en el barrio de Andonaegi, en la zona alta del distrito de Trintxerpe. Las obras se han realizado más concretamente en las calles Oiar-tzun, Urgull, Toki Alai y Andonaegi, donde era necesaria «una intervención integral» tras la retirada de los andamios instalados durante los trabajos de rehabilitación de fachadas incluidos en el plan Pasaia Berritzen.

Una vez finalizadas dichas intervenciones en los edificios, y al quedar despejada la vía pública, se detectó la necesidad de actuar sobre el pavimento, las cunetas y el firme, que presentaban «un notable deterioro». Para ello, el Ayuntamiento ha contratado a una empresa externa especializada que ha ejecutado las obras durante los últimos días, finalizando los trabajos en la jornada del pasado jueves.

Las actuaciones ejecutadas

Según informan desde el equipo de gobierno municipal, las actuaciones han consistido en el corte y demolición del pavimento en las zonas más afectadas, el reperfilado y compactado de la superficie y, posteriormente, la reposición del aglomerado en caliente.

Asimismo, se han reparado diversas cunetas, arquetas y sumideros con el fin de mejorar el drenaje y garantizar el buen estado de la red de recogida de aguas pluviales.

Durante todo el proceso, los trabajos han estado coordinados con la Guardia Municipal, lo que ha posibilitado minimizar las molestias a los peatones y al tráfico del entorno.

El Ayuntamiento continúa de esta forma con su compromiso de mejorar el espacio público y mantener en buen estado las infraestructuras del municipio.

El importe total de las actuaciones desarrolladas asciende a un total de 30.547,23 euros (más IVA).