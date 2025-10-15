El Ayuntamiento presenta unas jornadas de teatro para disfrutarlas a carcajadas

Aitor Brion, Alazne Mendikute y Beatriz Caballero durante la presentación de las Jornadas de Teatro de Humor.

Fieles a su cita anual con la bahía, las Jornadas de teatro de humor de Pasaia, PUAJ!, se disponen a desembarcar en los principales escenarios y plazas públicas del municipio. La iniciativa, que este año alcanza su 44 edición, fue presentada por el concejal de Cultura y Patrimonio, Aitor Brion, acompañado de la técnica de Cultura, Beatriz Caballero, y la dinamizadora de Cultura, Alazne Mendikute.

La programación incluye media docena de funciones que se ofrecerán en los cuatro distritos pasaitarras. Estas actuaciones comenzarán mañana, viernes, y se prolongarán hasta el día 26, divididas en dos tandas.

En su intervención ante la prensa, Aitor Brión hizo hincapié en que el festival PUAJ! es «muy querido» por la población pasaitarra. «La cultura no es un mero complemento de ocio: es un instrumento para construir comunidad, y festivales como el PUAJ! demuestran que no tiene muros: toma las calles, distrito por distrito, para que la gente se ría, reflexione y se junte. Esa es nuestra apuesta, seguir construyendo la cultura para la ciudadanía y para el pueblo», manifestó el edil.

Las jornadas se abrirán con el espectáculo 'Garbitzailearena', de la compañía Lanku. El público infantil tendrá la oportunidad de disfrutar de una propuesta que aúna «teatro y bertso, bertso y teatro, ¿quién sigue a quién?». El argumento se basa en el sueño de Gartxot, el limpiador, que desea convertirse en alguien que proponga temas: verso-limpiador-temático-creador. De su carrito de limpieza sacará un cuaderno colorido, con los temas recopilados hace tiempo, para proponérselos a los bertsolaris y tocar juntos.

La sesión tendrá lugar este viernes, a las 18.00 horas, en Gudarien plaza de Trintxerpe, con entrada libre y gratuita.

El sábado, el Auditorio Juanba Berasategi de Donibane acogerá, a partir de las 19.00 horas, la representación de 'Renata', a cargo del Colectivo Kamikaz. En medio de un sistema trastocado que se desfigura entre pantallas, Renata tratará de despertar a una sociedad que ha olvidado cómo vivir. El precio de la entrada es de 10 euros.

Un día más tarde, en el Udal Aretoa de San Pedro, se llevará a escena 'Neura', con De Ste Xeito, que pretende analizarán las pequeñas manías de los protagonistas y del resto. La función dará comienzo a las 19.00 y el precio de la entrada será de 10 euros.

El programa teatral se reanudará el día 24 con 'Pausa', de Cía. Nimú. Esta nueva propuesta de teatro mudo tomará, a las 19.00, la plaza Ibaiondo de Antxo. Los asistentes conocerán a NiMu, que crea situaciones absurdas, improvisadas, envueltas en un ambiente poético, gracias a la ayuda de un violonchelista. La entrada será libre.

El día 25 será el turno de Dejabu y su obra 'Itzulera', que podrá verse, a partir de las 19.00, en el Auditorio Juanba Berasategi. La trama narra el viaje a México de tres integrantes de una compañía de teatro en crisis creativa. La entrada costará 10 euros.

Para finalizar, el día 26, de nuevo a las 19.00 y en el Auditorio Juanba Berasategi, se ofrecerá el montaje 'Charlas de azucarillo', de Las Couchers. Con el formato de charla motivacional, varios personajes excéntricos, vulnerables y divertidos tratarán de hacer feliz al público. La entrada tendrá un precio de 10 euros.

Todas las entradas están disponibles en la plataforma BIBE.me. Se pueden consultar los vídeos e información de las actuaciones en la web municipal.