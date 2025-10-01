Una mesa redonda y una visita comentada para conocer Planoburu

Pese al importante papel que desarrolló en otra época, el ferrocarril de Artikutza resulta en la actualidad prácticamente desconocido para buena parte de la ... población de la comarca de Oarsoaldea. Sumaba cerca de 30 kilómetros de recorrido, uniendo la localidad de Goizueta con las de Errenteria y Lezo. Su primer tramo salía del barrio oiartzuarra de Karrika para prolongarse hasta la villa papelera. Entró en funcionamiento en 1898, y buena parte de su trazado viario discurría en paralelo al del denominado tren minero de Arditurri.

Su trayecto puede imaginarse a través de parte de la infraestructura que aún hoy se conserva, como los depósitos de agua, partes de lo que fue la estación de Planoburu, túneles, puentes... Su historia y los vestigios existentes hoy en día se convierten en los protagonistas de las dos citas organizadas por el grupo de Amigos del tren de Artikutza y el Ayuntamiento de Donostia.

Según explican quienes tratan de velar por la memoria de un ferrocarril «único», el conjunto arquitectónico de Planoburu era el principal núcleo operativo del Tren de Artikutza que unía las estaciones de Elama (Goizueta) y Lezo-Errenteria».

El Museo de la Minería del País Vasco ha reconocido a los Amigos del tren de Artikutza «por su defensa del patrimonio minero»

Dispuestos a dar a conocer la infraestructura, han organizado para este sábado una visita comentada. «Veremos y analizaremos el conjunto de restos de la estación-funicular, con sus fosos, el gran depósito de agua, la playa de vías y el edificio vivienda-taller, necesarios para el funcionamiento del plano hidráulico», avanzan.

Asimismo, añaden que el suave descenso de seis kilómetros siguiendo el trazado ferroviario «nos mostrará diferentes infraestructuras ferroviarias, y también se hablará de la historia, la naturaleza y el paisaje de la zona».

Los participantes partirán del parking de ESKAS, en la entrada del territorio de Artikutza.

Previamente a esta visita, se ha anunciado para hoy, jueves, una mesa redonda sobre el tema. El Convento de Santa Teresa (Koldo Mitxelena Kulturunea) se convierte en escenario del acto cuya entrada es gratuita, aunque es imprescindible inscribirse llamando al teléfono de contacto 679 61 30 16. También en el caso de la visita guiada hay que apuntarse con anterioridad llamando al mismo número.

Las dos iniciativas se enmarcan dentro de 'Ondarea eraikitzen. Construyendo cultura', las Jornadas Europeas del Patrimonio que en 2025 ponen de relieve «los logros artísticos y técnicos de la arquitectura, mostrando desde los grandes monumentos en las bulliciosas ciudades hasta los edificios vernáculos en las zonas rurales». La programación de esta nueva edición, organizada por la Diputación Foral de Gipuzkoa, destaca «cómo la arquitectura va más allá de la mera funcionalidad, sirviendo como un poderoso símbolo de la historia local y nacional, la identidad cultural y la memoria colectiva».

Hermanamiento en Gallarta

Los Amigos del tren de Artikutza se han hermanado recientemente con el Museo de la Minería del País Vasco, «por su defensa del patrimonio minero». El acto tuvo lugar durante la celebración del Burdinjaitxo 2025, una fiesta celebrada en la localidad de Gallarta, en la que también se estrecharon lazos con la asociación minera cántabra de la Sierra de Villaescusa.

El grupo nacido en Oiartzun ha invitado a los integrantes de este museo minero a visitar el próximo año Artikutza para conocer el patrimonio que atesora.