Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Oiartzun

Las Jornadas Medievales viven hoy su día grande

E. V.

OIARTZUN.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:14

Las Jornadas Medievales celebran desde este pasado jueves su tercera edición. La iniciativa, organizada por un grupo de vecinos de Oiartzun, vive hoy, sábado, su día grande con un completo programa de actividades.

Done Eztebe plaza es escenario de buena parte de las propuestas, que incluyen un mercado popular, una diana a cargo de dulzaineros, una sesión de cuenta cuentos y el pregón al que se dará lectura, a las 11.00 horas, ante el Ayuntamiento.

Los actos continuarán tras la comida popular prevista, a las 14.00, en los arkupes de la casa consistorial. El día concluirá, a las 18.00, con la representación de la boda que unirá a Blanca de Navarra con Alfonso VIII de Castilla en la capilla de San Juan.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  2. 2 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  3. 3 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  4. 4 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  5. 5

    Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco
  6. 6 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  7. 7

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa
  8. 8 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)
  9. 9

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  10. 10 Fallece la arrasatearra Idoia Herrarte en un accidente de bicicleta en Ecuador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las Jornadas Medievales viven hoy su día grande