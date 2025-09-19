Las Jornadas Medievales viven hoy su día grande

E. V. OIARTZUN. Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

Las Jornadas Medievales celebran desde este pasado jueves su tercera edición. La iniciativa, organizada por un grupo de vecinos de Oiartzun, vive hoy, sábado, su día grande con un completo programa de actividades.

Done Eztebe plaza es escenario de buena parte de las propuestas, que incluyen un mercado popular, una diana a cargo de dulzaineros, una sesión de cuenta cuentos y el pregón al que se dará lectura, a las 11.00 horas, ante el Ayuntamiento.

Los actos continuarán tras la comida popular prevista, a las 14.00, en los arkupes de la casa consistorial. El día concluirá, a las 18.00, con la representación de la boda que unirá a Blanca de Navarra con Alfonso VIII de Castilla en la capilla de San Juan.