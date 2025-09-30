La arquitectura será el eje central en las Jornadas del Patrimonio de este año

Las Jornadas de Patrimonio se celebran este año por séptima vez en Oiartzun, organizadas por el Ayuntamiento y la Mesa de Patrimonio. Con el ... fin de dar a conocer el patrimonio y la historia de la localidad, se centran este año en la arquitectura.

El programa consta de un total de cuatro días. Comenzará el 4 de octubre y finalizará el 8 de noviembre. Los participantes tendrán la oportunidad de conocer el patrimonio de Peña Gantxegi, explorar los caseríos desde el ámbito artístico o descubrir los retablos de la iglesia.

Para empezar, este sábado el salón de plenos de la casa consistorial acogerá, a partir de las 11.00 horas, la conferencia titulada 'Peña Gantxegiren ondarea Oiartzunen. Arkitektura garaikidea: herrian zehar' (en castellano, 'Patrimonio de Peña Gantxegi en Oiartzun. Arquitectura contemporánea: por el pueblo').

Las inscripciones se realizarán escribiendo a ouke08@oiartzun.eus.