La arquitectura será el eje central en las Jornadas del Patrimonio de este año

OiartzunLa arquitectura será el eje central en las Jornadas del Patrimonio de este año
La programación, prevista del 4 de octubre al 8 de noviembre, se traducirá en un total de cuatro propuestas
Oiartzun
Martes, 30 de septiembre 2025, 20:30
Las Jornadas de Patrimonio se celebran este año por séptima vez en Oiartzun, organizadas por el Ayuntamiento y la Mesa de Patrimonio. Con el ... fin de dar a conocer el patrimonio y la historia de la localidad, se centran este año en la arquitectura.
El programa consta de un total de cuatro días. Comenzará el 4 de octubre y finalizará el 8 de noviembre. Los participantes tendrán la oportunidad de conocer el patrimonio de Peña Gantxegi, explorar los caseríos desde el ámbito artístico o descubrir los retablos de la iglesia.
Para empezar, este sábado el salón de plenos de la casa consistorial acogerá, a partir de las 11.00 horas, la conferencia titulada 'Peña Gantxegiren ondarea Oiartzunen. Arkitektura garaikidea: herrian zehar' (en castellano, 'Patrimonio de Peña Gantxegi en Oiartzun. Arquitectura contemporánea: por el pueblo').
Las inscripciones se realizarán escribiendo a ouke08@oiartzun.eus.
