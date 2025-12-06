Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Kazabon con el ilustrador de sus libros y sus lectores en Durango.

Oiartzun

Antton Kazabon, protagonista ayer en el espacio Saguganbara

El escritor oiartzuarra promociona estos días sus cinco libros más recientes en la Durangoko Azoka

E. V.

OIARTZUN.

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:43

Comenta

Antton Kazabon es uno de los autores elegidos como protagonista de las sesiones de Saguganbara, el espacio de Durangoko Azoka destinado a «acercar a niños y familias a la cultura vasca». Ayer lo fue, además, por partida doble.

El escritor oiartzuarra presentó dos libros en este escenario en el que «se dan a conocer los trabajos creativos de las diferentes disciplinas artísticas que han existido en el ámbito infantil y juvenil en el año en curso». Para empezar, mostró al público 'Kaixo xomorro', una obra publicada por la editorial Amesgile en la que ha tomado parte el ilustrador Jokin Mitxelena. Se trata de un monólogo de una madre con el niño que lleva a punto de nacer dentro de su cuerpo.

A continuación, Kazabon dio a conocer 'Lanbideletrak', otro libro que también cuenta con las ilustraciones de Jokin Mitxelena y que ha sido lanzado al mercado de la mano de Denonartean. Valiéndose de diversos oficios, este alfabeto gamberro y juguetón permite aprender las letras.

Antton Kazabon también promociona otras tres creaciones literarias: 'Ahatetxo polita eta beste batzuk', 'Itsasoa noraino, haraino' y 'Zarpiel'.

Homenaje a 'Xabiertxo'

Por otra parte, coincidiendo con el centenario del libro 'Xabiertxo', la editorial oiartzuarra 1545 Argitaletxea ha querido rendirle homenaje con una publicación especial que se presenta hoy, a las 12.00 en la Azoka.

La presentación dará lugar a una mesa redonda en la que participarán Iratxe Retolaza, Haritz Azurmendi y Koldo Ordozgoitik, moderada por Olatz Mitxelena.

