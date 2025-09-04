Los Santakrutzak invitan a los lezoarras a disfrutar de más de setenta festejos

En plena cuenta atrás para su celebración, Lezo ha dado a conocer la programación de las fiestas de Santacruces en una rueda de prensa ... en la que han tomado parte el alcalde, Mikel Arruti; el concejal de Cultura, Jon Legorburu; y la concejala de Igualdad, Eneritz Arruti, junto a la técnica municipal Ainhoa Salaberria. Juntos han desvelado los principales detalles de una edición repleta de actividades.

Las Santakrutz jaiak comenzarán, como ya es habitual, el próximo día 13 y finalizarán el 21. Sin embargo, este fin de semana Lezo estará ya lleno de ambiente, dado que se celebrarán las fiestas de Altamira, además de las olimpiadas y el Gazte Eguna.

El alcalde señaló que habrá decenas de actividades tanto para los más jóvenes como para los mayores. «Podremos vivir unas fiestas inclusivas y enriquecedoras, y eso es gracias a todos los agentes y grupos del pueblo que las organizan. Queremos agradecer a los lezoarras que participan todo el año y especialmente en los últimos meses en la comisión de fiestas», manifestó.

Tal y como detalló Jon Legorburu, el programa de este año incluye más de setenta actividades, como la tradicional tamborrada, la comida popular, kalejiras, juegos, herri kirolak, música, teatro y mucho más festejos. El concejal de Cultura explicó que el Ayuntamiento también ha querido dar pasos más allá de las actividades organizadas por la comisión de fiestas.

«Ayuntamiento y feriantes hemos llegado a un acuerdo para que, además de alegrar las fiestas patronales, las barracas tengan un impacto positivo en la convivencia de las fiestas», indicó. Legorburu explicó que con este acuerdo, por ejemplo, no habrá música entre las 17.00 y las 18.00 horas en la zona de atracciones para que las personas con autismo o hipersensibilidad auditiva también disfruten de forma segura.

Otro cambio será que el 80% de la música que se escuchará allí será en euskera. «Por eso es muy gratificante que también en fiestas se den avances que tienen como base la convivencia y el respeto», aseguró.

Por su parte, la concejala de Igualdad destacó que «últimamente escuchamos más y más alto discursos llenos de odio, la narrativa social que perpetúa la violencia sistémica es cada vez más evidente. Frente a ello, construir y mantener espacios seguros, posibilitar espacios libres de agresiones y dar respuesta ante cualquier situación incómoda es responsabilidad de todas y todos».

Protocolo en marcha

El Ayuntamiento tiene el compromiso de posibilitar herramientas de protección colectivas también en las fiestas y, siguiendo por este camino, mantendrá el protocolo creado en colaboración con el movimiento feminista de la localidad.

Se habilitará atención y denuncia telefónica (llamando al número 688 696 204) para los casos de violencia machista. Estará disponible las noches del 13 y 14 de septiembre, así como la noche del 20, entre las 24.00 y las 06.00 horas.

Además, antes de las fiestas llegará a todos los hogares un protocolo que recoge una serie de criterios contra las agresiones machistas, que tiene como objetivo la prevención, el apoyo, la ayuda, la solidaridad y la respuesta, y en el que aparecerán los datos de contacto e información necesarios.

Manifestación por Palestina

El Consistorio reivindica que las fiestas sean «seguras para todas y todos y sean momentos de disfrute». Sin embargo, según explicó el alcalde Mikel Arruti, «no podemos olvidar que en muchos lugares no hay lugar para la celebración ni para la alegría. El pueblo no ha querido abandonar el genocidio al que está siendo sometido el pueblo palestino. El 13 de septiembre, a las 18.00, agentes de Lezo han convocado una manifestación antes del chupinazo. Desde el Ayuntamiento de Lezo denunciamos rotundamente el genocidio que el Estado de Israel está cometiendo en Gaza y queremos mostrar nuestra solidaridad con el pueblo palestino. Por lo tanto, invitamos a toda la ciudadanía a acudir a la manifestación».

Para finalizar, el regidor hizo un llamamiento para que «todas y todos disfrutemos, compartamos el orgullo de ser de Lezo, fortalezcamos la identidad colectiva y seamos el punto de encuentro de todas y todos».

«Queremos seguir siendo un pueblo que se cuida, por lo que es imprescindible garantizar espacios libres y seguros, es responsabilidad de todas y todos que nuestras fiestas y calles sean para todas las personas. Queremos unas fiestas libres de todo tipo de agresiones, euskaldunes, inclusivas, sostenibles y seguras», concluyó Arruti.