Lezo

Rataplanes para cerrar las fiestas de Altamira

El alcalde, Mikel Arruti, ha protagonizado el chupinazo ante la sede de Altzate Auzo Elkartea

Elena Viñas

Elena Viñas

Lezo

Domingo, 7 de septiembre 2025, 15:26

Tras disfrutar de tres jornadas repletas de actos, los vecinos del barrio lezoarra de Altamira han puesto este domingo punto final a sus fiestas. El ... alcalde, Mikel Arruti, ha protagonizado el chupinazo ante la sede de Altzate Auzo Elkartea. El estallido ha dado paso de inmediato a los rataplanes de la tamborrada familiar.

