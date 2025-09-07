Rataplanes para cerrar las fiestas de Altamira
El alcalde, Mikel Arruti, ha protagonizado el chupinazo ante la sede de Altzate Auzo Elkartea
Lezo
Domingo, 7 de septiembre 2025, 15:26
Tras disfrutar de tres jornadas repletas de actos, los vecinos del barrio lezoarra de Altamira han puesto este domingo punto final a sus fiestas. El ... alcalde, Mikel Arruti, ha protagonizado el chupinazo ante la sede de Altzate Auzo Elkartea. El estallido ha dado paso de inmediato a los rataplanes de la tamborrada familiar.
Por la tarde, niños y adultos han vuelto a reunirse para tomar parte en actividades tan diversas como la que les invitó a «mover el cuerpo» en el frontón, el campeonato de futbolín, una chocolatada y la despedida final.
