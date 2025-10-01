El PSE-EE, satisfecho por la construcción de una pasarela peatonal en Gaintxurizketa

El PSE-EE de Lezo ha mostrado su satisfacción por el anuncio por parte de Adif Alta Velocidad de la construcción de una pasarela ... peatonal que suprimirá el peligroso paso a nivel existente en Gaintxurizketa. Así lo manifiesta mediante una nota de prensa.

Para el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Joxean Sánchez, este anuncio, junto con el de la próxima licitación de la pasarela peatonal definitiva sobre la GI-636 por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa, «constituye una excelente noticia para el vecindario y los trabajadores de la zona, resolviendo de forma integral y segura la movilidad en un punto crítico del municipio».

Sánchez recuerda que Adif Alta Velocidad ha informado de la licitación, por 3,7 millones de euros (IVA incluido), de la construcción de una pasarela peatonal sobre la línea Madrid-Hendaya, que permitirá suprimir el paso a nivel de Gaintxurizketa facilitando así el cruce entre ambos lados de la estación.

Dicha pasarela cruzará por encima de las dos vías de la red de ancho métrico, que gestiona ETS, la doble vía de la red ferroviaria convencional, que gestiona Adif, y el andén central de la estación, «lo que redundará en mejorar radicalmente las condiciones de seguridad de la infraestructura para los peatones y el tráfico ferroviario».

El PSE-EE de Lezo agradece al secretario de Estado de Transportes, el socialista vasco, José Ántonio Santano, por haber impulsado la construcción de esta infraestructura que dará solución a una de las demandas históricas de los vecinos de Lezo en general y de Gaintxurizketa en particular, «un anhelo que finalmente verá la luz».