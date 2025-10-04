El PSE-EE rechaza la «injustificada» subida de tasas propuesta por EH Bildu

El grupo municipal del PSE-EE en el Ayuntamiento de Lezo ha mostrado, a través de una nota de prensa, su «rechazo frontal» al ... proyecto de ordenanzas fiscales para 2026 presentado esta misma semana por el equipo de Gobierno de EH Bildu, al considerar que la subida de impuestos y tasas que plantea es «desproporcionada, injustificada y que castiga directamente a las familias de Lezo».

A su juicio, este incremento del 5%, es decir, el IPC más dos puntos, anunciado por los responsables municipales, encabezados por el alcalde Mikel Arruti, supone «cargar una vez más sobre los vecinos el peso de una mala gestión y falta de previsión».

Planificación «deficiente»

«No podemos aceptar que la sostenibilidad financiera municipal se asegure a costa de las familias de Lezo»

Para el PSE-EE, se trata de «una medida de shock» para las arcas familiares de los lezoarras, fruto de una planificación «deficiente» por parte del equipo de Gobierno municipal. El portavoz socialista, Joxean Sánchez, asegura que «no podemos aceptar que la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento se asegure a costa de la sostenibilidad económica de las familias de Lezo». «La solución a los problemas de gestión no puede ser siempre la misma: más impuestos», insiste.

El grupo municipal socialista considera que un incremento de esta magnitud «carece de justificación», especialmente cuando no se van a ver traducidas en una mejora tangible en los servicios como la limpieza viaria, del mantenimiento de zonas verdes o de las instalaciones deportivas.

Joxean Sánchez advierte de que los vecinos de Lezo «van a pagar mucho más para recibir exactamente lo mismo, o incluso menos sirviendo esta subida solo para aumentar los ingresos del Consistorio a costa de los ciudadanos».

El PSE-EE recuerda que esta no es la primera vez que el Gobierno de EH Bildu recurre a los lezoarras para tapar sus problemas de gestión tras la subida general el año pasado de los impuestos y tasas, «en la que destacaban incrementos de un 50% en la tasa de basuras y de entre un 20% y un 30%, en las tasas deportivas».

Frente a esta política de «parches recaudatorios» que ahogan a la ciudadanía, el PSE-EE «exige» al equipo de Gobierno municipal que, antes de subir impuestos, adopte otras medidas de racionalización del gasto si fuera necesario. «Es deber del equipo de Gobierno de EH Bildu buscar y trabajar alternativas que mitiguen la situación económica, pero siempre priorizando el bienestar de los vecinos y con una gestión eficiente», manifiesta el portavoz socialista.

Por todo ello, el PSE-EE anuncia que en el próximo pleno votará en contra de una subida de las ordenanzas que considera «excesivas y recaudatorias». Además, añade que seguirá reclamando «transparencia, eficiencia y una planificación económica seria» que no recaiga «sistemáticamente» sobre las familias de la localidad de Lezo.