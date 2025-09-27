Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lezo

El PSE-EE denuncia «el nuevo fracaso» del Gobierno de EH Bildu en la gestión de las instalaciones deportivas

Elena Viñas

Lezo.

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:17

El PSE-EE denuncia que el equipo de Gobierno municipal ha vuelto a demostrar su «incapacidad» para gestionar adecuadamente los servicios públicos, tras quedar desierta, por segunda vez en esta legislatura, la licitación para la gestión de las instalaciones deportivas del municipio (polideportivo y piscinas de Altzate) al no haberse presentado ninguna empresa a la convocatoria. Para el PSE-EE resulta evidente que el Gobierno de EH Bildu no ha aprendido de los errores de la primera licitación y ha insistido en un modelo que ya había demostrado ser inviable.

Este segundo intento fallido se produce a pesar de un importante incremento en el presupuesto del contrato respecto a la anterior licitación, lo que evidencia «una preocupante falta de planificación, de diálogo con el sector y de capacidad de respuesta ante una necesidad prioritaria para los vecinos y el municipio».

Para el PSE-EE, la licitación de las instalaciones deportivas del municipio no es un mero trámite administrativo sino una herramienta clave para garantizar una gestión profesional y eficaz de las principales instalaciones con las que cuenta el Ayuntamiento, siendo el contrato de gestión de las mismas «uno de los más importantes y de mayor cuantía».

El presupuesto del contrato licitado y que ha quedado desierto asciende a 1,17 millones de euros, IVA no incluido, para una duración de 28 meses, siendo su valor estimado de 2.755.121 euros. Para el portavoz socialista Joxean Sánchez, la situación es «muy preocupante», ya que la provisionalidad y prórroga de la empresa en la prestación del servicio nos aboca a un estado de incertidumbre y dependencia condicionando además lo que para el PSE-EE es una necesidad latente, como es la elaboración de un plan urgente de inversión de las instalaciones y equipamientos deportivos ante el evidente deterioro que sufren.

Los procesos de licitación implican un tiempo y recursos por parte del Ayuntamiento, y que fracasen sin un resultado puede ser visto también como un despilfarro de los mismos.

Finalmente, el PSE-EE solicita la revisión urgente y realista del pliego, con un presupuesto adecuado y plazos realizables consensuados con expertos y el sector, estableciendo un calendario vinculante que evite que la licitación caiga en un limbo indefinido.

