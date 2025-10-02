El proceso de creación del Consejo de Igualdad de Lezo llega a su fin

El proceso de creación del Consejo de Igualdad de Lezo está a punto de concluir. Con el asesoramiento de Elhuyar, el lunes se celebró ... la última reunión. Según explican desde el Ayuntamiento, «el proceso de creación del Consejo de Igualdad cuenta con un largo recorrido guiado por Elhuyar Aholkularitza. Esta aportación ha permitido el impulso y dinamización técnica y metodológica que requiere el proceso, que ha sido subvencionado por la Diputación Foral de Gipuzkoa».

En este recorrido las personas participantes han trabajado diversos temas y vértices,. Uno de los resultados será la normativa elaborada en las últimas reuniones. La propuesta del reglamento deberá ser presentada y aprobada en el pleno. De aprobarse, el consejo podrá ponerse en marcha y funcionar como agente propio.

Aunque en los últimos años se ha avanzado mucho en materia de igualdad gracias al movimiento feminista y a muchas mujeres, «todavía queda mucho trabajo por hacer». Así lo ponen de manifiesto los datos relativos a la violencia machista, el mercado laboral y la distribución de las tareas de cuidado, así como las estadísticas sobre espacios de decisión y participación política.

Precisamente, la creación del Consejo está estrechamente ligada a la participación de las mujeres, ya que con esta iniciativa, además de promover su participación, empoderamiento y protagonismo, el proceso se inició con la intención de crear un espacio para que las políticas municipales de igualdad se puedan llevar a cabo de forma planificada, coordinada y colaborativa, entre el movimiento feminista, los agentes populares y el Ayuntamiento.

En el marco del proceso de constitución se han fijado otros objetivos, como promover y garantizar la participación de las mujeres en las iniciativas que organicen las asociaciones, reflexionar sobre temas relacionados con la igualdad, etc. Además, para que cuando se constituya, se acerque más a la ciudadanía y esta lo tenga como referencia, sus miembros prepararán un acto de socialización, que se dará a conocer próximamente.