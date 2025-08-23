Un portal online para «jugar, crear y disfrutar en euskera»

E.V. LEZO. Sábado, 23 de agosto 2025, 21:03 Comenta Compartir

Pasaia Lezo Lizeoa informa que el portal Arituz, creado por Ikastolen Elkartea, se encuentra en funcionamiento «renovado». Se trata de una colección de recursos digitales pensados para niños y jóvenes de 0 a 16 años de edad que incluye numerosas propuestas para «jugar, crear y disfrutar en euskera».

El objetivo no es otro que «garantizar la presencia y el uso del euskera también en época de vacaciones, de forma atractiva y divertida», como indican desde el Lizeo.

Desde el grupo Hizpro (Hizkuntza Proiektua) perteneciente a Ikastolen Elkartea han recopilado diferentes propuestas adaptadas para cada tramo de edad disponibles en arituz.my. canva.site.