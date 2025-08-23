Un portal online para «jugar, crear y disfrutar en euskera»

LezoUn portal online para «jugar, crear y disfrutar en euskera»
E.V.
LEZO.
Sábado, 23 de agosto 2025, 21:03
Pasaia Lezo Lizeoa informa que el portal Arituz, creado por Ikastolen Elkartea, se encuentra en funcionamiento «renovado». Se trata de una colección de recursos digitales pensados para niños y jóvenes de 0 a 16 años de edad que incluye numerosas propuestas para «jugar, crear y disfrutar en euskera».
El objetivo no es otro que «garantizar la presencia y el uso del euskera también en época de vacaciones, de forma atractiva y divertida», como indican desde el Lizeo.
Desde el grupo Hizpro (Hizkuntza Proiektua) perteneciente a Ikastolen Elkartea han recopilado diferentes propuestas adaptadas para cada tramo de edad disponibles en arituz.my. canva.site.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.