Nuevas citas de Antzerki Ametsetan este sábado en Gezala auditorium

Por segundo año consecutivo, Lezo acogerá el encuentro de compañías de teatro amateur los días 18, 25 y 26 de octubre. Durante estos días ... se podrán ver obras de compañías de teatro amateur vascas. Este sábado, día 18, el grupo de teatro Anakrusa de Pasaia interpretará la obra de teatro 'Kalma'. La cita es a las 13.00 horas en Gurutze Santuaren plaza. Es gratuita.

Por la tarde, el grupo de teatro Intxurre de Alegia interpretará la obra de teatro 'Argi dago'. Es la tercera producción en la nueva etapa de Intxurre Antzerki taldea y como en las anteriores, la dirección estará a cargo de May Gorostiaga. Es una adaptación de la obra Black Comedy de Peter Shaffer. Brindsley Miller, un escultor que se encuentra en apuros, y su novia Carol Melkett, han tomado prestados unos muebles muy caros de uno de sus vecinos sin el permiso de este, para impresionar a un coleccionista de arte millonario que viene a ver la obra del joven artista. Pero cuando algo falla y el edificio se queda a oscuras, las cosas se tuercen. Llega la madre teniente militar de Carol, el vecino Harry Gorryne regresa pronto y aparece Klea, la ex novia de Brindsley. Con la técnica de luz inversa, la acción que se produce en la oscuridad la puede ver sólo el público. Y en la oscuridad se ven sucesos y resultados caóticos, lamentables e histéricos.

La representación comenzará a las 19.30 horas. La entrada cuesta 5 euros.

El 25 y 26, proximas citas

El día 25, el grupo Talo de Berrobi ofrecerá la obra 'Kutsidazu bidea Ixabel' a partir de las 19.30 horas. El día 26, domingo, Txinalka antzerki taldea de Oiartzun pondrá sobre el escenario de Gezala la iobra 'Gaizki ulertuak' a las 19.30 horas.

Además, dentro de la agenda cultural de Lezo la Quinta edición del Poesia Kaia ocupará la agenda los días 6 y 8 de noviembre. El jueves, día 6, tendrá lugar un coloquio poético, 'Mugako Poetika', a las 19.00 horas en Kultur Aretoa y, el sábado, 9 de noviembre, a las 19.00 horas en el Auditorio Gezala tendrá lugar el Recital de Poesía