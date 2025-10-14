Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Protagonistas de la obra 'Argi dago'.

Lezo

Nuevas citas de Antzerki Ametsetan este sábado en Gezala auditorium

Gurutze Santuaren plaza acogerá a las 13.00 horas la obra 'Kalma' y por la tarde, se podrá disfrutar de 'Argi dago' de Intxurre

A. Mariezkurrena

Lezo.

Martes, 14 de octubre 2025, 20:33

Comenta

Por segundo año consecutivo, Lezo acogerá el encuentro de compañías de teatro amateur los días 18, 25 y 26 de octubre. Durante estos días ... se podrán ver obras de compañías de teatro amateur vascas. Este sábado, día 18, el grupo de teatro Anakrusa de Pasaia interpretará la obra de teatro 'Kalma'. La cita es a las 13.00 horas en Gurutze Santuaren plaza. Es gratuita.

