Markos Goikolea gana el Concurso de Textos Breves de Teatro de Lezo

La tercera edición del Campeonato Textos Breves de Teatro de Lezo ya tiene ganador. La obra 'Destiny Driver', escrita por Markos Goikolea Unzalu, se ... ha hecho con el primer premio en una final en la que también competían Eneritz Artetxe Aranaz (con 'Itzalpean XXL'), Goiz Eder Iturain Aramendi ('Epaimahaikide'), Idoia Garzes Aldazabal ('Karakola eta Barea'), Jurgi Sarasola Artola ('Zure laguna hi') y Xabin Fernández Zubeldia ('Begietara ez begiratzea').

La partida dramatizada se celebró el sábado en el patio de recreo Lezo Herri Eskola, donde se dieron cita decenas de personas para disfrutar del teatro, la música y el buen ambiente.

Al acto asistieron, como representantes del Ayuntamiento, la teniente de alcaldesa, Eneritz Arruti Osanbela, y el concejal de Cultura, Aitzol Saizar Viaña; Ana López Asensio, directora de Promoción Cultural e Industrias Culturales y Creativas del Gobierno Vasco; y Agurtzane Intxaurraga, directora de la compañía Hika Teatroa.

Por tercer año consecutivo, el teatro ha conquistado Lezo. Las personas asistentes disfrutaron con las lecturas dramatizadas de los seis textos finalistas elegidos por el jurado compuesto por Mikele Urroz y Mireia Gabilondo.

La improvisación, clave

La principal característica que hace especial el concurso es la importancia que tiene la improvisación. Tanto los directores como los actores recibieron los textos horas antes del partido, por sorteo. Cada texto fue presentado ante el público bajo la batuta de un director y de la mano de un actor novel y otro profesional. Todas las personas involucradas en la interpretación, el jurado e incluso el público desconocían quién era el autor de cada uno de los textos hasta el final.

Después de ver las seis obras teatrales, el público decidió cuál sería el texto vencedor por votación popular. La obra 'Destiny Driver', escrita por Markos Goikolea Unzalu, fue la más votada.

La localidad de Lezo estuvo en el centro durante todo este partido teatral, ya que además de estar presente en todos los textos, este año el texto del joven lezoarra Jurgi Sarasola llegó a la final y el propio Sarasola ejerció de actor en el partido. Edurne Agirrezabala miembro del grupo de teatro de Lezo Orratx! también trabajó como actriz.

Junto con Jurgi Sarasola y Edurne Agirrezabala, participaron la actriz amateur Ane Sarasua y los actores profesionales Hodei Arrastoa, Miren Gojenola y Xanti Agirrezabala en la lectura dramatizada de los seis textos. Iñaki Rikarte, Olatz Gorrotxategi y Pako Revueltas fueron las personas encargadas de dirigir las lecturas del partido.

Decenas de espectadores

La Txaranga Jaixkipe amenizó por la tarde las calles de la localidad y a las 19.30, decenas de personas se congregaron en el patio de la Herri Eskola para disfrutar de un gran partido de lecturas dramatizadas. Las presentadoras Nerea Gurrutxaga y Oihana Vesga dieron un gran comienzo al festival. Su hilo conductor fue el humor, la música y la reivindicación, y con la ayuda del músico y compositor Iñar Sastre animaron el espectáculo.

Tras las interpretaciones de los tres primeros textos hicieron un descanso para cenar y reflexionar sobre la primera parte. La Txaranga Jaixkipe amenizó el descanso y las personas asistentes pudieron probar las hamburguesas de la food truck Perurena Burger.

A continuación, eligieron por sorteo el orden de las obras llegadas al partido. Todos los participantes hicieron un gran trabajo, pusieron en escena la esencia y la historia de cada texto de forma profesional. Las presentadoras durante todo el acto estuvieron dinamizando y dando la palabra al público, varias personas describieron la final en una palabra y utilizaron adjetivos como «emocionante», «bonito» y «especial».

«Es una sorpresa increíble»

El premio de 1.200 euros fue para el dramaturgo Markos Goikolea por 'Destiny Driver'. El autor no pudo estar presente, pero su madre recibió el premio de su parte, de manos de Ana López Asensio, directora de Promoción Cultural e Industrias Culturales y Creativas del Gobierno Vasco. Dio las gracias en nombre de su hijo: «Esta es una sorpresa increíble, voy a llamar ahora mismo a Markos para darle la buena nueva. ¡Le va a hacer mucha ilusión! ¡Gracias a todas!».

Fue una velada «excepciona»l, la organización ha valorado» muy positivamente» la gran final. Como cada año, todos los textos finalistas se publicarán en la página web del Ayuntamiento de Lezo y de la compañía Hika Teatroa. El texto ganador será el primero y los siguientes se publicarán por orden alfabético, uno por semana. Recuerdan que también se publicará el texto presentado por el dramaturgo Martín Antxia Abasolo, ganador de una mención especial del jurado.