Los participantes en la final del certamen celebrada en el patio de recreo de Lezo Herri Eskola. AURA ERRO

Lezo

Markos Goikolea gana el Concurso de Textos Breves de Teatro de Lezo

Su creación, 'Destiny Driver', fue la elegida por el público en una partida en la que entraron en liza media docena de obras

Elena Viñas

Elena Viñas

Lezo

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:24

Comenta

La tercera edición del Campeonato Textos Breves de Teatro de Lezo ya tiene ganador. La obra 'Destiny Driver', escrita por Markos Goikolea Unzalu, se ... ha hecho con el primer premio en una final en la que también competían Eneritz Artetxe Aranaz (con 'Itzalpean XXL'), Goiz Eder Iturain Aramendi ('Epaimahaikide'), Idoia Garzes Aldazabal ('Karakola eta Barea'), Jurgi Sarasola Artola ('Zure laguna hi') y Xabin Fernández Zubeldia ('Begietara ez begiratzea').

