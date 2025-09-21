La lluvia aplaza el desfile de iñudes y artzainak de Lezo La comparsa marchará el próximo domingo

Elena Viñas Domingo, 21 de septiembre 2025, 17:19

El mal tiempo ha obligado a suspender este domingo el desfile de Iñude eta Artzainak previsto a mediodía en la jornada de despedida de las fiestas de Santakrutzak.

Los organizadores tomaron la decisión a primeras horas de la mañana de aplazar su celebración al próximo domingo. Será entonces cuando nodrizas, pastores y el resto de personajes de la comparsa llenen de color Lezo. Los vecinos sí han podido disfrutar de otros de los festejos programados, como el pasacalles protagonizado por los dulzaineros de Oarsoaldea.