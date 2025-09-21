Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Un accidente en la AP-8 de Irun mantiene cortado el tráfico en sentido Francia
Los dulzaineros de Oarsoaldea sí llevaron adelante su pasacalles. Elena Viñas

La lluvia aplaza el desfile de iñudes y artzainak de Lezo

La comparsa marchará el próximo domingo

Elena Viñas

Elena Viñas

Domingo, 21 de septiembre 2025, 17:19

El mal tiempo ha obligado a suspender este domingo el desfile de Iñude eta Artzainak previsto a mediodía en la jornada de despedida de las fiestas de Santakrutzak.

Los organizadores tomaron la decisión a primeras horas de la mañana de aplazar su celebración al próximo domingo. Será entonces cuando nodrizas, pastores y el resto de personajes de la comparsa llenen de color Lezo. Los vecinos sí han podido disfrutar de otros de los festejos programados, como el pasacalles protagonizado por los dulzaineros de Oarsoaldea.

