Los lezoarras celebran el día grande de las Santakrutz jaiak con el encuentro 'I-14'

Los vecinos de Lezo celebran hoy, domingo, el día grande de los santacruces con un programa repleto de festejos. Entre ellos, destaca el encuentro 'I-14' que lleva a multitud de vecinos a disfrutar de un chupinazo, versos y otras propuestas populares.

La jornada se abrirá a las 10.00 horas, con la diana que protagonizarán Munttar Lezoko Txistulari Elkartea. A continuación, a las 11.00, se oficiará la tradicional misa mayor en la iglesia San Juan Bautista.

Además, a partir de las 12.00, habrá una exhibición de deporte rural en Gurutze Santuaren plaza, de la mano de Iker Vicente, Mikel Larrañaga, Joxan Etxeberria y Ugaitz Mugerza, como aizkolaris, y de Jokin Eizmendi, como harrijasotzaile. A la misma hora dará comienzo una kalejira de gigantes y cabezudos acompañada de Munttar Lezoko Txistulari Elkartea desde Karlos Saldise plaza.

También habrá, a las 12.30, una kalejira de la mano de las DJs Sisti&Pika para dar comienzo a 'I­14 Eguna' desde Karlos Saldise plaza. Una hora después se llevará a cabo el encuentro enmarcado en este día, que incluye un chupinazo y verso en Gurutze Santuaren plaza. Seguidamente, todos los asistentes se tomarán una fotografía popular para el recuerdo.

La mañana culminará con la comida de jubilados y con la popular, que tendrá como escenario el patio de Lezo Herri Eskola y que estará amenizada con música. En la sobremesa, hacia las 17.00, Andoni Ollokiegi actuará en el patio de recreo de Lezo Herri Eskola.

Los hinchables que se habilitarán en Goiko plaza y las finales del Campeonato federado de pelota XLIX Memorial Josetxo Etxandi anunciado en el frontón Koldobike Gezala animarán la tarde. A ello contribuirá igualmente la kalejira de gigantes y cabezudos que bailarán al son de los txistularis de Munttar. Partirán del polideportivo Bekoerrota para recorrer las principales calles y plazas de la localidad.

Se ha programado otra kalejira a cargo de la charanga Jaixkipe, que saldrá de Lezo Herri Eskola y realizará otro itinerario similar por el pueblo. Aún habrá tiempo de acudir, a las 20.30 horas, a la romería organizada con el grupo Muxutruk en la plaza Karlos Saldise.

Para finalizar este día, el toro de fuego tomará, a las 22.00 horas, Gurutze Santuaren plaza. La música continuará sonando más allá de la medianoche, con DJ Herra en la plaza Karlos Saldise.