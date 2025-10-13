Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El juzgado de paz de Lezo vuelve a estar desde ayer nuevamente en funcionamiento

E. V.

Lezo.

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:26

El juzgado de paz de Lezo ha reabierto sus puertas de nuevo. Desde ayer, lunes, este servicio que se presta en las instalaciones de la casa consistorial se encuentra abierto al público, aunque en un nuevo horario. Los lezoarras que lo necesiten podrán acceder a él desde las 12.00 y hasta las 16.00 horas.

Así lo informa el Ayuntamiento a través de una nota de prensa. Según informa en el mismo texto, «no se requerirá cita previa y se podrá consultar cualquier duda o trámite tanto en persona como por teléfono».

En este último caso, los interesados pueden llamar al número 943 52 12 58.

Hay que recordar que el juzgado de paz es una institución judicial encargada de resolver conflictos de menor cuantía y tramitar asuntos civiles, como las bodas, los nacimientos, y otros actos registrales. Desempeña un papel fundamental en la administración de justicia.

