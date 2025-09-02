La iniciativa Kuadrillategi se desarrollará este curso solo en los municipios de Lezo y Pasaia

Como es habitual en esta época del año, se abre el periodo para inscribirse en el nuevo curso de Kuadrillategi, «una cuadrilla con idioma ... propio que ofrece una excelente oportunidad para divertirse y hacer nuevas amistades». Así lo informa la Agencia de Desarrollo Oarsoaldea.

El programa se desarrollará a lo largo de este curso lectivo únicamente en las localidades de Lezo y Pasaia. Podrán inscribirse jóvenes que cursen primero, segundo, tercero y cuarto curso de la ESO. Además, en ambos municipios se ofrecerá también la opción de desarrollar la propuesta denominada Faktoria, dirigida a los jóvenes de Bachillerato.

Esta cuadrilla, formada por «jóvenes con ganas de pasarlo bien en euskera», organiza diferentes actividades adaptadas a los gustos de todos sus miembros, que incluyen salidas especiales, planes de todo el día o fines de semana completos. Asimismo, representa una ocasión para reunirse y conocer a jóvenes de otros municipios.

El plazo de inscripción finalizará el próximo 22 de septiembre. Todos aquellos jóvenes que estén interesados en tomar parte en Kuadrillategi pueden apuntarse en la secretaría de su instituto o desde casa rellenando el formulario disponible en la página web www.oarsoarrak.eus. Está previsto que las actividades de los grupos den comienzo el próximo 3 de octubre.