Éxito de las primeras funciones de Kilómetro Lezo

LezoÉxito de las primeras funciones de Kilómetro Lezo
Lezo
Martes, 26 de agosto 2025, 20:15
La programación de la sexta edición de Kilómetro Lezo ha echado a andar. Las dos primeras representaciones han sido un éxito. Varias decenas de personas ... han tenido la oportunidad de disfrutar con cada uno de los espectáculos de teatro desarrollados en espacios públicos del municipio, reconvertidos en salas de funciones.
El primero de ellos fue 'Artilusio', de la compañía Markeliñe, que tomó Gurutze Santuaren plaza el pasado viernes. Un día más tarde, tomó su relevo D'click y su montaje 'Latas', ofrecido en el patio de recreo de Lezo Herri Eskola. La próxima cita se anuncia para este viernes.
