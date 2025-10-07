Concluye la limpieza forestal entre el parque de Altamira y Jaizkibel hiribidea

Después de muchos años de ser un espacio de chabolas, en la zona forestal situada entre la avenida de Jaizkibel y el parque de ... Altamira había una gran acumulación de residuos. Con el fin de limpiar el lugar y volver a convertirlo en un enclave seguro, el Grupo Urzain comenzó a recoger el pasado mes de marzo dichos residuos, limpió la zona y colocó un vallado para evitar nuevos vertidos.

Además del daño intrínseco que los residuos producen en el medio ambiente, ahogando la vegetación y degradando las condiciones físico-químicas de los recintos acuáticos, los depósitos anegados pueden convertirse en un problema de salud y una fuente de preocupación dado que corren el riesgo de dar lugar al foco de origen de insectos como el mosquito tigre.

Antes del inicio de los trabajos había residuos de todos los tamaños, así como una caseta metálica. Por toda la zona se podían encontrar residuos de gran variedad; entre ellos, grandes piezas de fibra de vidrio/poliéster, ruedas de coche, colchones, metal, envases plásticos ligeros, bicicletas, residuos de vidrio, pilas, plásticos voluminosos, bidones, persianas, fragmentos de poliespán, toldos, ropa...

Durante cuatro semanas, operarios de Urzain llevaron a cabo la recogida de residuos sólidos y la limpieza general de la zona, que incluyó la clasificación, la gestión y el vallado para evitar nuevos vertidos. Posteriormente, elaboraron un informe sobre el estado de la zona y los residuos recogidos.

Más de dos toneladas

Según se recoge en las páginas de este informe, la zona que ha sido limpiada abarca una superficie de 0,1067 hectáreas, equivalente a aproximadamente 1.067 metros cuadrados. En total, se recogieron 2.240,425 kilos de residuos, una cantidad que se sitúa por encima de las dos toneladas previstas.

Además, Urzain también ha vaciado y desmantelado la caseta metálica existente. Gracias a toda esta actuación, se han tomado medidas para controlar y prevenir la acumulación de residuos en espacios naturales. Se ha reducido, igualmente, el impacto de los contaminantes plásticos en la fauna y se han mejorado las condiciones del hábitat, que permiten la recuperación de especies vegetales autóctonas.

El coste de estos trabajos ascendió a un total de 8.174,70 euros. El Ayuntamiento de Lezo ha recibido una subvención de 5.655,25 euros del Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Asimismo, el Consistorio quiere concienciar a la ciudadanía sobre el peligro que suponen las chabolas para todos y tiene la intención de seguir limpiando estas casetas y los residuos en la zona contigua al parque de Altamira. «El cuidado mutuo no se limita a las personas, sino que también es necesario cuidar de nuestro pueblo y del medio ambiente para mejorar la calidad de vida de todos y trabajar juntos para crear lugares habitables, seguros y agradables», concluyen desde el equipo de Gobierno.