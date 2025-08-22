La compañía de circo teatral D'Click representa el espectáculo 'Latas'

E.V. Lezo. Viernes, 22 de agosto 2025, 20:43 Comenta Compartir

La programación de Kilómetro Lezo vive hoy, sábado, su segunda jornada con un nuevo espectáculo previsto para esta tarde, a partir de las 20.00 horas, en el patio de recreo de Lezo Herri Eskola. La compañía de circo teatral D'Click protagoniza la función que tiene entrada libre y gratuita.

Los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar con el montaje titulado 'Latas', que se define como «un equilibrio entre lo animal y lo humano, una danza entre lo inútil y lo bello».

El argumento presenta a un total de tres personajes que construyen y destruyen el presente sin más objetivo que desafiar al aburrimiento. Se conocen tanto que no necesitan hablar. Habitan un mundo en el que pasó algo, pero no sabemos el qué. Buscan dentro de latas un poco de eso que al compartirse se multiplica.

La obra se presenta como «una invitación a jugar indiferentes a cualquier pensamiento; un momento de felicidad compartida, con un pie en este mundo, y otro en una tierra sin tiempo».

Kilómetro Lezo reanudará el próximo día 29 las representaciones con nuevas propuestas.