El alcalde y miembros de Lezokoak presentando la campaña.

Lezo

La campaña 'Lezo bonua', en marcha a partir de mañana

Cerca de una veintena de establecimientos se adhieren a esta iniciativa que se prolongará hasta el 30 de noviembre

E. V.

lezo.

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:44

Lezo Bonua se pondrá en marcha a partir de mañana, lunes. Los detalles de esta campaña han sido presentados por el alcalde Mikel Arruti, y miembros de la Asociación Lezokoak. Según explican, Lezo Bonua tiene como objetivo «fortalecer el comercio de proximidad, premiar la fidelidad de las personas consumidoras locales y tener un impacto positivo en la economía del municipio». Es una forma de potenciar el comercio, la hostelería y los servicios de Lezo. El Ayuntamiento y Lezokoak se muestran, un año más, con ganas de comenzar la campaña, ya que «en ediciones anteriores ha demostrado que es una herramienta eficaz».

Cada bono tiene un precio de 3,5 euros y con cada uno se puede realizar una compra con valor de 5 euros. La diferencia de 1,5 euros la asumirá el Ayuntamiento. Estos bonos serán válidos desde el día 13 de octubre hasta el 30 de noviembre y podrán adquirirlos las personas mayores de 18 años.

Los bonos deberán ser utilizados en el punto de venta en el que se hayan adquirido, debiendo realizarse una compra mínima de 5 euros. Si el precio de compra es inferior al importe de los bonos que se van a utilizar, no se devolverá en efectivo.

Para conocer más sobre el funcionamiento de Lezo Bonua, se puede consultar la página web del Ayuntamiento, donde se recoge información referida a sus instrucciones, así como el nombre de la cerca de una veintena de establecimientos adheridos a esta campaña.

