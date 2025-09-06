El Ayuntamiento de Lezo instala una nueva lona en el frontón Koldobike Gezala

El Ayuntamiento ha llevado a cabo la instalación de una nueva lona en el frontón municipal, con el objetivo de mejorar la calidad del ... servicio y ofrecer un espacio «más funcional» a las personas usuarias.

Esta lona cubre la parte abierta del frontón, detrás de las gradas. El objetivo de cerrar esta parte es proteger las gradas y la pista de la lluvia, el viento y minimizar el polvo que pueda entrar.

El toldo tendrá «un efecto positivo», sobre todo en invierno, dado que tanto los equipos de pelota que entrenan allí como las personas que utilicen el frontón lo podrán hacer en mejores condiciones. Aunque fuera cubierta, si el viento y la lluvia eran fuertes, también se notaba dentro, en el suelo.

La nueva infraestructura presenta como principal novedad su diseño en tres partes independientes, lo que permite abrir o cerrar el espacio de manera parcial o total, en caso de ser necesario. Este sistema aporta una mayor versatilidad en el uso del frontón y facilita su adaptación a diferentes modalidades deportivas y eventos.

La lona, además, conllevará ventajas «significativas» en términos de eficiencia y sostenibilidad, ya que reducirá los tiempos de montaje y desmontaje, optimizando los recursos disponibles. Hasta ahora, la instalación de una lona suponía un coste económico «importante», ya que esta se alquilaba e instalaba de manera puntual. De igual modo, supondrá un ahorro económico a medio y largo plazo, al disminuir los costes asociados al mantenimiento del frontón.

La inversión realizada para la ejecución de este proyecto ha ascendido a 11.000 euros, financiados íntegramente por el Ayuntamiento.

Con esta actuación, el Consistorio reafirma su compromiso con la mejora de las instalaciones deportivas municipales y con ofrecer una oferta «más firme y cuidada» a la ciudadanía.