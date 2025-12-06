Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lezo

El Ayuntamiento abre un proceso en Lanbide

E. V.

LEZO.

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:43

Comenta

El Ayuntamiento necesita una persona para hacer una sustitución temporal en el servicio de ayuda a domicilio (SAD). Así lo informa a través de su página web oficial lezo.eus.

En ella, señala que ha abierto una oferta de empleo para el puesto de auxiliar del mencionado servicio. El procedimiento será a través de Lanbide.

El plazo de inscripción se abrió este pasado miércoles y concluirá el día 8. La inscripción se realizará en Lanbide. Las bases, condiciones y toda la información de la oferta de empleo se pueden consultar online.

