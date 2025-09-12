Las atracciones de fiesta serán «más euskaldunes y para toda la ciudadanía»

Todo está ya preparado para que los lezoarras comiencen a disfrutar desde este sábado de los Santakrutzak. La programación de festejos incluye algunas novedades. ... La última se daba a conocer este vierne3s cuando el Ayuntamiento anunciaba que ha llegado a un acuerdo con los feriantes para que las atracciones sean «más euskaldunes y para toda la ciudadanía», tanto para la que reside en el municipio como para la que planea visitarlo.

Además del programa festivo, el Ayuntamiento ha querido poner el foco en otros elementos que conforman los Santacruces con el objetivo de «seguir dando pasos adelante».

Un impacto «positivo»

En este sentido, el alcalde de Lezo, Mikel Arruti, señala que «las fiestas son del pueblo». El regidor añade que estos son días «de celebración de la identidad lezoarra y de solidaridad». El primer edil de la localidad recuerda, además, que las actividades que se organizan están conformadas por diferentes espacios.

Por ello, «los valores que tienen la comisión de fiestas y el pueblo se expresarán también en las barracas, para que estas tengan un impacto positivo en la convivencia de las fiestas».

Entre las diferentes medidas acordadas este año, el Ayuntamiento enumera las referidas al precio fijo de las atracciones, que será de 2,50 euros por viaje en todas ellas y de 10 euros en el caso de los bonos de un total de cinco viajes. Asimismo, informa que a lo largo del denominado día de las niñas y los niños, fijado para el próximo jueves 18 de septiembre, cada viaje costará 1,5 euros.

También se han tomado medidas relacionadas con el cuidado del medio ambiente: «Para mantener lo más limpio posible el entorno de la zona donde se instalan las atracciones, el Ayuntamiento habilitará contenedores de residuos urbanos durante el transcurso de las fiestas», manifiestan desde el Consistorio a través de un comunicado.

Espacio «inclusivo»

El lugar donde se sitúan las atracciones será, asimismo, un «espacio inclusivo». Según explican los responsables municipales, todos los días de fiesta de los Santacruces, desde las 17.00 y hasta las 18.00 horas, no habrá música ni sonidos «fuertes» en la zona de atracciones. De esta manera, «las personas autistas o con hipersensibilidad auditiva también pueden disfrutar de las barracas».

Finalmente, en lo que respecta a la música en euskera, subrayan que durante «mucho tiempo» en las barracas se ponen temas musicales para ambientar el lugar. Desde este inicio de fiestas patronales de Lezo, el 80% de las canciones que se escucharán a diario en dicho espacio será en euskera.

Supone «un avance»

Este acuerdo al que han llegado en los últimos días el Ayuntamiento y los feriantes supone un avance para que las zonas de ocio de las fiestas de Santakrutz sean cada vez «más euskaldunes, inclusivas y sostenibles», tal y como pone de manifiesto Mikel Arruti.

«Como las barracas también forman parte de las fiestas, es imprescindible que el euskera esté presente en ellas, que sean accesibles para toda la ciudadanía o que todas las personas podamos disfrutar de ellas, por eso es muy gratificante que también en las fiestas se den avances desde la convivencia y el respeto», concluye el alcalde.