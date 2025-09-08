Altamira cede el relevo a los Santacruces

LezoAltamira cede el relevo a los Santacruces
El chupinazo de las fiestas, que se prolongarán hasta el próximo día 21, se vivirá este sábado de la mano de los alkates txikis
Lezo
Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:54
Las fiestas copan la agenda de ocio y tiempo libre de Lezo del mes de septiembre. Si este pasado fin de semana la animación ... llenaba las calles del barrio de Altamira, a partir del sábado esta tomará el centro del municipio para celebrar las Santakrutz jaiak.
Con los ecos de la tamborrada familiar aún presentes, los lezoarras ya preparan el atuendo que lucirán este próximo domingo -14-i-, día grande de los festejos patronales que se vivirán durante dos fines de semana consecutivos. Los alkates txikis protagonizarán el chupinazo que tendrá lugar la víspera y que dará paso a más de setenta actividades diferentes ideadas para todos los públicos.
«Las fiestas nos ofrecen la oportunidad de dejar de lado nuestras responsabilidades, preocupaciones o deberes de la vida cotidiana, y disfrutar en libertad, y conjuntamente, de un ambiente festivo. Pero en nuestro pueblo sabemos muy bien que en las fiestas también hay espacio y forma para la reivindicación y la denuncia. Por eso, no puedo dejar sin mencionar al pueblo palestino», señala el alcalde Mikel Arruti, quien invita a la ciudadanía a participar en la manifestación convocada por las asociaciones y agentes del pueblo en defensa del pueblo palestino. Será «una sonora denuncia contra el genocidio». La movilización se desarrollará el sábado, a partir de las 18.00 horas.
