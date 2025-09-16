El Allerru celebrará el próximo día 26 una jornada de puertas abiertas

LezoEl Allerru celebrará el próximo día 26 una jornada de puertas abiertas
Lezo
Martes, 16 de septiembre 2025, 20:25
Tras la celebrada el pasado viernes, el club de fútbol Allerru organizará una nueva jornada de puertas abiertas. La cita se anuncia para este ... próximo día 26 en el campo de fútbol de Plazeta.
Según informan desde el Allerru, los niños nacidos en los años 2016 y 2017 deberán acudir a las 17.00 horas. Por su parte, las niñas nacidas en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 habrán de acudir a las 18.00 horas. Para finalizar, a los niños que hayan nacido entre 2014 y 2015 les esperarán a las 19.00 horas.
Además, se ha abierto ya el plazo de inscripción para la escuela de fútbol de este club. Los padres que deseen disponer de más información sobre ambas iniciativas pueden ponerse en contacto con los directivos del Allerru llamando al número de teléfono 688 638 836.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.