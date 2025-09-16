El Allerru celebrará el próximo día 26 una jornada de puertas abiertas

Tras la celebrada el pasado viernes, el club de fútbol Allerru organizará una nueva jornada de puertas abiertas. La cita se anuncia para este ... próximo día 26 en el campo de fútbol de Plazeta.

Según informan desde el Allerru, los niños nacidos en los años 2016 y 2017 deberán acudir a las 17.00 horas. Por su parte, las niñas nacidas en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 habrán de acudir a las 18.00 horas. Para finalizar, a los niños que hayan nacido entre 2014 y 2015 les esperarán a las 19.00 horas.

Además, se ha abierto ya el plazo de inscripción para la escuela de fútbol de este club. Los padres que deseen disponer de más información sobre ambas iniciativas pueden ponerse en contacto con los directivos del Allerru llamando al número de teléfono 688 638 836.