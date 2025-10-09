Ucrania aterrizará el lunes en Errenteria con una muestra

Martin Sansinenea ERRENTERIA. Jueves, 9 de octubre 2025, 20:24 Comenta Compartir

Xenpelar Etxea acogerá la exposición 'Hilos de diversidad' desde el día 13 hasta el 25. Esta muestra, organizada por la Asociación Ucrania–Euskadi con la colaboración del Ayuntamiento de Errenteria, permitirá a los visitantes descubrir la riqueza cultural de Ucrania a través de una colección única de 15 trajes tradicionales que reflejan la identidad, la historia y el simbolismo de distintas regiones del país.

La muestra, de acceso gratuito, invita a un encuentro entre las culturas vasca y ucraniana, celebrando la diversidad y los lazos que nos unen.

La inauguración será el próximo lunes, día 13, a las 18.00 horas, y habrá una proyección documental, además de poder disfrutar de una degustación de pintxos ucranianos. A partir de entonces, y hasta el día 25, la exposición se podrá visitar de lunes a sábado, de 17.00 a 20.00 horas.