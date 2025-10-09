Ucrania aterrizará el lunes en Errenteria con una muestra

ErrenteriaUcrania aterrizará el lunes en Errenteria con una muestra
Martin Sansinenea
ERRENTERIA.
Jueves, 9 de octubre 2025, 20:24
Xenpelar Etxea acogerá la exposición 'Hilos de diversidad' desde el día 13 hasta el 25. Esta muestra, organizada por la Asociación Ucrania–Euskadi con la colaboración del Ayuntamiento de Errenteria, permitirá a los visitantes descubrir la riqueza cultural de Ucrania a través de una colección única de 15 trajes tradicionales que reflejan la identidad, la historia y el simbolismo de distintas regiones del país.
La muestra, de acceso gratuito, invita a un encuentro entre las culturas vasca y ucraniana, celebrando la diversidad y los lazos que nos unen.
La inauguración será el próximo lunes, día 13, a las 18.00 horas, y habrá una proyección documental, además de poder disfrutar de una degustación de pintxos ucranianos. A partir de entonces, y hasta el día 25, la exposición se podrá visitar de lunes a sábado, de 17.00 a 20.00 horas.