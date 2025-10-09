Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Errenteria

Ucrania aterrizará el lunes en Errenteria con una muestra

Martin Sansinenea

ERRENTERIA.

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:24

Comenta

Xenpelar Etxea acogerá la exposición 'Hilos de diversidad' desde el día 13 hasta el 25. Esta muestra, organizada por la Asociación Ucrania–Euskadi con la colaboración del Ayuntamiento de Errenteria, permitirá a los visitantes descubrir la riqueza cultural de Ucrania a través de una colección única de 15 trajes tradicionales que reflejan la identidad, la historia y el simbolismo de distintas regiones del país.

La muestra, de acceso gratuito, invita a un encuentro entre las culturas vasca y ucraniana, celebrando la diversidad y los lazos que nos unen.

La inauguración será el próximo lunes, día 13, a las 18.00 horas, y habrá una proyección documental, además de poder disfrutar de una degustación de pintxos ucranianos. A partir de entonces, y hasta el día 25, la exposición se podrá visitar de lunes a sábado, de 17.00 a 20.00 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia catalana compra un restaurante y una pastelería de la plaza Gipuzkoa de San Sebastián
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3 Experimento con crema Nivea: «En un lado la lata azul de 2 euros y en el otro una crema de 200 euros; este es el veredicto de un dermatólogo»
  4. 4 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  5. 5 Mil candidatos para 250 empleos: «No es normal tanta gente, se ha formado un tapón para entrar»
  6. 6

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  7. 7 Amaya Uranga, la voz de Mocedades que emociona en las redes sociales: «a su edad está intacta, de cuando había tanto amor y poesía en las letras»
  8. 8 Cierra una emblemática zapatería de San Sebastián tras 65 años de actividad
  9. 9

    Erik Bretos defendió ante el Consejo de la Real la continuidad de Sergio
  10. 10 El Olivi de Usurbil, nuevo paraíso de la txuleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ucrania aterrizará el lunes en Errenteria con una muestra