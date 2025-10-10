Los trajes de baserritarras ya están en Jantziaren Zentroa

Martin Sansinenea ERRENTERIA. Viernes, 10 de octubre 2025, 20:12 Comenta Compartir

La exposición 'Baserritarrak' es una de las apuestas de Jantziaren Zentroa para este año. Una muestra de varias piezas en las que presta especial atención al traje masculino. Todos los trajes son réplicas de prendas originales de principios del siglo XX de Gipuzkoa: los blusones proceden de Beasain, Azkoitia y Oiartzun, etc.

En noviembre se ofrecerá una charla especial en Jantziaren Zentroa en la que se explicará cómo era el traje de baserritarra. A medida que se describe cada prenda se aprenderá cómo está confeccionada por dentro, cómo se ata, se viste el traje de baserritarra y se pone el pañuelo de la cabeza.

Serán dos charlas; el 15 de noviembre en euskera, y el 22 de noviembre en castellano, ambas a las 17.00 de la tarde. Durarán una hora y tienen un coste de siete euros. Para participar hay que inscribirse previamente escribiendo al correo jantziarenzentroa@errenteria.eus o bien llamando a la oficina de turismo de Errenteria al teléfono 943 49 45 21.