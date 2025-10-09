Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ortiz disputa un duelo aéreo. AURA ERRO

Errenteria

El Touring visita Santurtzi con el objetivo de encadenar dos victorias consecutivas

Los de Carlos García firmaron un gran encuentro ante la Real Sociedad C en casa y suman ya siete puntos en la liga

Martin Sansinenea

Errenteria

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:24

Comenta

El Touring quiere continuar con las buenas sensaciones mostradas el pasado fin de semana en su próximo encuentro liguero. Será ante el Santurtzi, en ... tierras vizcaínas este sábado a las 17.00 horas. Un duelo en el San Jorge que podría suponer encadenar dos victorias de manera consecutiva, algo que sin duda trasladaría a los resultados el buen juego del equipo errenteriarra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia catalana compra un restaurante y una pastelería de la plaza Gipuzkoa de San Sebastián
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3 Experimento con crema Nivea: «En un lado la lata azul de 2 euros y en el otro una crema de 200 euros; este es el veredicto de un dermatólogo»
  4. 4 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  5. 5 Mil candidatos para 250 empleos: «No es normal tanta gente, se ha formado un tapón para entrar»
  6. 6

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  7. 7 Amaya Uranga, la voz de Mocedades que emociona en las redes sociales: «a su edad está intacta, de cuando había tanto amor y poesía en las letras»
  8. 8 Cierra una emblemática zapatería de San Sebastián tras 65 años de actividad
  9. 9

    Erik Bretos defendió ante el Consejo de la Real la continuidad de Sergio
  10. 10 El Olivi de Usurbil, nuevo paraíso de la txuleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Touring visita Santurtzi con el objetivo de encadenar dos victorias consecutivas

El Touring visita Santurtzi con el objetivo de encadenar dos victorias consecutivas