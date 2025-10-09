El Touring visita Santurtzi con el objetivo de encadenar dos victorias consecutivas

El Touring quiere continuar con las buenas sensaciones mostradas el pasado fin de semana en su próximo encuentro liguero. Será ante el Santurtzi, en ... tierras vizcaínas este sábado a las 17.00 horas. Un duelo en el San Jorge que podría suponer encadenar dos victorias de manera consecutiva, algo que sin duda trasladaría a los resultados el buen juego del equipo errenteriarra.

Y es que la versión que se pudo ver de los de Carlos García en Fanderia ante la Real Sociedad C deja claro que este es un grupo con argumentos para hacerlo bien en la campaña. El juego combinativo junto a los balones largos y los posibles contraataques son algunas de las facetas en las que el equipo hizo daño. También los fueron los saques de esquina.

Distintas variantes con las que hacer daño a los rivales. Habrá que ponerlas en práctica mañana ante el Santurtzi. Un rival que no llega en el mejor momento de forma en cuanto a resultados. En los cinco encuentros que se han disputado, los vizcaínos han logrado sumar cinco puntos. Dos derrotas, dos empates y tan solo una victoria les ubican en la decimocuarta posición de la clasificación.

A pesar de ello, un encuentro fuera de casa siempre supone un reto, independientemente de cómo esté el rival. «Es una liga muy competitiva y eso hace que cualquier equipo te pueda complicar las cosas en un partido», destacó Carlos García. Una afirmación que resume perfectamente lo que es este grupo de la Tercera RFEF.

El Touring, por su parte, llega con un triunfo a sus espaldas ante su gente. Tres puntos muy necesarios ya que supusieron la primera victoria en casa de los de García. Fue un choque muy entretenido ante el segundo filial txuri-urdin. En esta línea, si algo se puede destacar de aquel duelo es el buen nivel mostrado por el centro del campo. Iriondo y Adur formaron una gran pareja que movió al equipo. Iriondo anotó el único tanto, mientras que Adur logró la expulsión de un rival. No obstante, ambos destacaron en facetas que no miden las estadísticas.

Por su parte, en la delantera el equipo demostró las múltiples maneras de llegar a puerta. De Alba, Ortiz, Bernal o Koldo fueron algunos de los protagonistas. Un buen rendimiento que de momento ubica a los rojillos en séptima posición con siete puntos, a dos del play-off.