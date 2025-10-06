El Touring suma su primera victoria en casa en un fantástico duelo

Martin Sansinenea errenteria. Lunes, 6 de octubre 2025, 20:11 Comenta Compartir

A la tercera va la vencida. Así reza el conocido refrán y parece que con el Touring se ha cumplido a las mil maravillas. Los rojillos lograron la primera victoria en casa el pasado sábado ante la Real Sociedad C en un duelo en el que los rojillos demostraron ser un grupo sólido con distintas alternativas.

Todo ello bajo una lluvia y un viento que sin duda fueron también protagonistas de la tarde. El conjunto galletero salió al partido muy enchufado y las primeras ocasiones así lo demostraron. Tanto Zabala como Bernal pudieron adelantar al Touring antes de los diez minutos, pero ambos disparos fueron repelidos por Jiménez.

Sin embargo, las llegadas del Touring desembocaron en el primer gol, que como no, llegó desde la esquina. Tras un gran servicio de Zabala, Bernal remató de cabeza para que Iriondo, con un gran disparo a media vuelta anotase el primero. Un tanto que levantó a toda la grada y que provocó que la Marea Gorria, conformada por los chavales del pueblo, celebrase el gol como se suele hacer en Anoeta, saltando de espaldas y gritando. Parece que se celebrarán más así en Fanderia que en el feudo txuri-urdin a tenor del juego de ambos equipos,

Tras un gran pase de Ortiz, Adur se dispuso a encarar al portero, pero fue objeto de falta y el colegiado expulsó a Ayo

Tras el primero, los de Carlos García trataron de aumentar la ventaja. En sus botas la tuvo Cepas en el minuto 38, pero su disparo se fue desviado. Así se marchó el choque al descanso, con un Touring mejor posado sobre el campo.

No obstante, cuando no se remata una faena los sustos pueden llegar. Al conjunto galletero le tocó sufrir en varias fases del segundo tiempo, pero el segundo filial de la Real no tuvo grandes ocasiones. La defensa y la portería estuvieron bien defendidas.

En ataque, por su parte, Ortiz, Koldo y De Alba entraron para tratar de cerrar el choque. Estuvieron cerca en varias ocasiones. El primero en intentarlo fue Koldo, en el minuto 80, que lanzó una gran falta desde el borde del área que se marchó fuera por muy poco. Un instante más tarde, sin dejar respirar al respetable, los rojillos volvieron a la carga a través de De Alba, pero su lanzamiento fue detenido.

A pesar de ello, la jugada clave llegó en el último instante del choque, cuando Adur provocó la expulsión de Ayo tras una carrera impresionante desde el centro del campo. Una exuberancia física que demostró el gran nivel de este jugador.

Con este triunfo el conjunto comandado por Carlos García se ubica en séptima posición, a tres puntos del play-off. Ahora le tocará viajar hasta Santurtzi para medirse al equipo vizcaíno, que acumula cinco puntos en este arranque liguero.