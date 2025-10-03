El Touring busca sus primeros puntos en casa ante la Real Sociedad C

Martin Sansinenea errenteria. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:15 Comenta Compartir

El Touring continúa buscando su primera victoria en casa. Para ello, los pupilos de Carlos García deberán superar a la Real Sociedad C en el encuentro que se disputa a las 16.30 de hoy en el estadio de Fanderia. Un terreno de juego en el que por el momento los errenteriarras no han obtenido ningún punto. Portugalete y Lagun Onak han impedido que los rojillos sumen de tres, pero hay motivos para el optimismo.

A pesar de los cuatro puntos que ha obtenido el conjunto galletero en las primeras cuatro jornadas, lo cierto es que el juego ha sido de buen nivel. Y es que a veces quien más se lo merece no gana. Se demostró en Pasaia la semana pasada, donde el Touring fue dueño del partido. Sin embargo, si algo se volvió a confirmar es que lo que cuentan son los goles. Ortiz y Zabala lo tuvieron en sus botas, pero no aprovecharon las ocasiones.

Y es que esta parece que tiene que ser la lección a poner en práctica. La de ser efectivos. Aunque como destacó García tras la derrota en casa ante el Lagun Onak, «no estoy preocupado por esta racha en Fanderia porque veo que hay un equipo que sabe a lo que juega. Si estuviéramos sin ideas y sin juego estaría realmente inquieto, pero confío en que los resultados salgan adelante».

El equipo txuri-urdin encadena dos victorias consecutivas en las que ha anotado cuatro goles y no ha recibido ninguno

En este aspecto, parece que el choque ante el segundo filial de la Real Sociedad no es el idóneo para poder romper la racha en casa. Y es que el equipo txuri-urdin encadena dos victorias consecutivas en las que ha anotado cuatro goles y no ha recibido ninguno. Todo ello tras un inicio en el que el filial no logró sumar ningún punto en sus primeros dos encuentros. Sin embargo, tan solo saca dos puntos al conjunto galletero, que suma cuatro hasta el momento.

Una diferencia que demuestra que el choque será igualado. En esta línea, el Touring se medirá a un rival que, como es habitual con los filiales, cuenta con jugadores talentosos pero que carecen de experiencia en este tipo de categorías.

Con todo ello, lo que debe ser fundamental es que los jugadores sientan una vez más el calor del público de Errenteria. En este aspecto, como destacaron tanto el presidente Asier Yerobi como el entrenador García, «jugar en casa debe ser un punto a favor en el que los aficionados cumplan un papel fundamental».